به گزارش خبرنگار مهر، "اوریاته جان" در نشست خبری تیم های ملی والیبال استرالیا و چین که با برتری استرالیایی ها به پایان رسید اظهار داشت: برای برگزاری این بازی مشکلاتی داشتیم. مثلا اینکه بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم. به همین دلیل پیروزی به دست آمده برایمان خیلی با ارزش بود.

وی به پرسش خبرنگار مهر در مورد غیبت بازیکنان اصلی استرالیا پاسخ داد و یادآور شد: بازیکن شماره یک ما در دیدار روز یکشنبه مقابل سریلانکا مصدوم شد. بازیکنان شماره 8 هم به خاطر مشکلات گوارشی نتوانست شرایط بازی را برای امروز به دست بیاورد. اما فکر می کنم او بتواند تیم استرالیا را در دیدار فردا همراهی کند.

وی همچنین در مورد عملکرد تیم ملی ایران در این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا گفت: همه بازی های ایران را ندیده ام اما از عملکرد بازیکنان این تیم مشخص است که تلاش آنها برای رسیدن به فینال است. آنها همت خود را برای این دیدار به کار بسته اند.

سرمربی تیم ملی والیبال استرالیا در پایان تاکید کرد که فعلا به دیدار روز سه شنبه در مرحله یک چهارم نهایی فکر می کند نه دیدار فینال.