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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

نظری:

دو پروژه مدرسه سازی در زنجان اجرا می شود

دو پروژه مدرسه سازی در زنجان اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دو پروژه بزرگ مدرسه سازی توسط خیرین در استان زنجان آغاز می شود و در این راستا باید دستگاههای اجرایی همکاری لازم در خصوص مهیا کردن زیرساختها را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری عصر دوشنبه در مراسم افتتاح اداره کل آموزش و پرورش شهرستان زنجان با اشاره به پروژه اداره کل آموزش و پرورش زنجان اظهار داشت: این پروژه در سال 82 کلنگ زنی شد ولی به دلیل کمبود اعتبارات به کندی ساخت و ساز اجرا شد که تا دیروز 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی در مدت 70 روز 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان اعتبار هزینه شده برای این طرح را تاکنون 22 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این مقدار 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

نظری تاکید کرد: تکمیل این ساختمان جابجایی مدارس طرح سبزه میدان را تسهیل کرد.

وی افزود: اگر زمین‌های مورد نیاز به موقع آماده شود این پروژه‌های بزرگ به زودی آغاز می‌شود و در این پروژه‌ها اولویت با مدارس پروژه سبزه‌میدان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان همکاری مدیران دستگاههای اجرایی را در اجرای روند سریع پروژه را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: مدیران باید در اجرای پروژه های دیگر هم همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند.

نظری از هفته دفاع مقدس به عنوان هفته ای ماندگار در طول تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: هفته دفاع مقدس با آغاز تحصیلی مقارن است لذا باید در هر دو سنگر تلاش کنیم
 

کد مطلب 1417444

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