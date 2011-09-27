ضرورت ساماندهی قبور شهدا/ باید خانواده شهدا را توجیه کرد

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده ای مبنی بر شکایت خانواده شهدا به علت تخریب قبور شهدا در دیوان عدالت اداری است گفت: شکایت فردی مبنی بر تخریب قبور شهدا به دیوان سبب شد در این مورد مطالعه بیشتری کنم. متاسفانه امروز وقتی که در بهشت زهرای تهران قدم می زنیم نصب نا مناسب سنگ قبور و پستی و بلندیهای قطعات رفت و آمد و تردد زائران قبور شهدا را دچار مشکل کرده است. به اعتقاد من باید قبور شهدا مکانی آبرومند و زیبا و شکیل باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا تخریب قبور شهدا با هدف یکسان سازی و مناسب سازی قبور موجب حذف اصالت نمادها و علائم اعم از ویترینها و یادگاریهای قطعات شهدای بهشت زهرا نمی‌شود گفت: مطمئن باشید 20 سال آینده اقدامات انجام شده برای مناسب سازی قبور شهدا هم قدیمی می شود. شما اگر در برخی گورستانهای شهدا در شهرستانها قدم می زنید از مناسب سازی و معنویت خاصی که با اجرای طرح جدید در قطعات شهدا اعمال شده لذت می برید.

حجت الاسلام منتظری اظهار داشت: قبور فعلی شهدا در بهشت زهرا و یا سایر گورستانهای کشور طوری طراحی شده که بی حرمتی به شهداست است زیرا آنقدر چینش و عمران قبور نامناسب است که باید قبور را زیر پا بگذاریم و این صحیح نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه گروهی از خانواده های شهدا با اجرای این طرح مخالف هستند گفت: باید به خانواده شهدا در مورد ویژگیها و محسنات این طرح توضیح داد تا تمامی ابعاد طرح را بشناسند که این وظیفه رسانه ها است. رسانه ها باید عنوان کنند که این طرح متناسب شان و منزلت شهدا اجرایی می شود.