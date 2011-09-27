شوراهای حل اختلاف لرستان وارد مسائل جناحی نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در جلسه هم اندیشی با اعضای شوراهای حل اختلاف و دهیاران شهر الشتر نقش اصلی شوراها را ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین دانست و گفت: هدف اصلی شورای حل اختلاف، حل و فصل ریشه ای و بنیادی اختلاف است.

وی با اشاره به این موضوع که صلح و سازش نوعی عدالت ترمیمی است، یادآور شد: از آنجایی که با فعالیت شوراها ریشه کدورت ها و نزاعها با صلح و دوستی خاتمه می یابد این امر موجب می شود که به طور کلی طرفین نسبت به یکدیگر رضایت داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه تمام اعضاء شورای حل اختلاف باید تلاش خود را در اصلاح ذات البین متمرکز کنند، یادآور شد: شوراها مکانی مورد اعتماد و وثوق برای مردم و به نوعی امین مردم هستند لذا نبایستی هیچ نوع گرایشی به سمت و سوی جریانات سیاسی داشته باشند.

بدری به همه اعضای شوراهای حل اختلاف استان یادآور شد که به دور ازهرگونه جناح بازی سیاسی و انتخاباتی به مردم خدمات ارائه دهند تا دستگاه قضا و شوراها در دایره تهمت قرار نگیرند.

وی یادآور شد: حمایت از کاندیداهای احتمالی ممنوع است و هیچ یک از اعضای شوراهای حل اختلاف نباید وارد این قضایا شوند.