اسرائیل از ایفای نقش بین المللی توسط لبنان خشمگین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان منصور" گفت: لبنان هیچگاه از حمایت فلسطین در سازمان ملل چه در حال حاضر و چه در آینده دست برنخواهد داشت.

وی افزود: همه به خوبی می دانند که آنچه بیش از هر چیز دیگری اسرائیل را خشمگین می سازد ایفای نقش کلیدی لبنان در مجامع بین المللی و ریاست آن برای شورای امنیت در لحظه تاریخی درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین است. لبنان همواره حافظ آرمانهای لبنانی ها و قضایای جهان عرب به ویژه فلسطین بوده است.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: این باعث افتخار است که مقاومت ملی با همراهی ارتش قهرمان اراضی و مردم لبنان را از تجاوزهای اسرائیل حفاظت می کند.