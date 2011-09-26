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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

وزیر خارجه لبنان:

اسرائیل از ایفای نقش بین المللی توسط لبنان خشمگین می شود

اسرائیل از ایفای نقش بین المللی توسط لبنان خشمگین می شود

وزیر خارجه لبنان ضمن حمایت قوی کشورش از آرمان فلسطین ایفای نقش بین المللی بیروت را سبب خشم رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان منصور" گفت: لبنان هیچگاه از حمایت فلسطین در سازمان ملل چه در حال حاضر و چه در آینده دست برنخواهد داشت.

وی افزود: همه به خوبی می دانند که آنچه بیش از هر چیز دیگری اسرائیل را خشمگین می سازد ایفای نقش کلیدی لبنان در مجامع بین المللی و ریاست آن برای شورای امنیت در لحظه تاریخی درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین است. لبنان همواره حافظ آرمانهای لبنانی ها و قضایای جهان عرب به ویژه فلسطین بوده است.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: این باعث افتخار است که مقاومت ملی با همراهی ارتش قهرمان اراضی و مردم لبنان را از تجاوزهای اسرائیل حفاظت می کند.

کد مطلب 1417456

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