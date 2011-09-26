به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در تشریح همایش بینالمللی فلسطین گفت: موضوع فلسطین در شرایط کنونی و با توجه به تحولات منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار شده است و برگزاری این همایش موضوع فلسطین را برازندهتر از همیشه می کند.
لاریجانی با بیان اینکه موضوع فلسطین امروز بیش از پیش اهمیت دارد، اظهار کرد: در همایش بین المللی فلسطین نمایندگان و صاحب نظران سیاسی و پارلمانی بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی حضور خواهند داشت و بر آرمانهای ملت فلسطین تاکید میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از کشورهای اسلامی برای ادا کردن دین خود به ملت فلسطین در این همایش شرکت خواهند کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح همایش بینالمللی فلسطین گفت: موضوع فلسطین در شرایط کنونی و با توجه به تحولات منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار شده است و برگزاری این همایش موضوع فلسطین را برازندهتر از همیشه می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در تشریح همایش بینالمللی فلسطین گفت: موضوع فلسطین در شرایط کنونی و با توجه به تحولات منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار شده است و برگزاری این همایش موضوع فلسطین را برازندهتر از همیشه می کند.
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