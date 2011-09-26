به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در تشریح همایش بین‌المللی فلسطین گفت: موضوع فلسطین در شرایط کنونی و با توجه به تحولات منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است و برگزاری این همایش موضوع فلسطین را برازنده‌تر از همیشه می کند.



لاریجانی با بیان اینکه موضوع فلسطین امروز بیش از پیش اهمیت دارد، اظهار کرد: در همایش بین المللی فلسطین نمایندگان و صاحب نظران سیاسی و پارلمانی بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی حضور خواهند داشت و بر آرمان‌های ملت فلسطین تاکید می‌کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از کشورهای اسلامی برای ادا کردن دین خود به ملت فلسطین در این همایش شرکت خواهند کرد.

