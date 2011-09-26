کنسرسیوم نفتی ایتالیا به لیبی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که نبرد نهایی انقلابیون لیبی با طرفداران معمر قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید ادامه دارد، شرکتهای نفتی غربی یکی پس از دیگری بر سر تجارت سودآور خود در این کشور بازمی گردند.

آسوشیتدپرس به نقل از کنسرسیوم نفتی ENI ایتالیا گزارش داد این شرکت فعالیت خود در حوزه استخراج و انتقال را در 15 فقره از تاسیسات نفتی لیبی از سر می گیرد. دفتر ENI در رم امروز دوشنبه با اعلام این مطلب از آغاز فعالیتهای این شرکت در میدان نفتی ابوالطفل واقع در 300 کیلومتری جنوب بندر بنغازی که ظرفیت تولید روزانه 31 هزار و 900 بشکه نفت را دارد، خبر داد.

بر این اساس این شرکت همچنین به زودی فعالیت خود در دیگر تاسیسات نفتی با هدف تامین نفت مورد نیاز برای خطوط انتقال انرژی از این بندر را از سر می گیرد.

روز شنبه نیز شرکت توتال فرانسه اعلام کرد به زودی فعالیت خود را در سکوی نفتی الجورف واقع در 100 کیلومتری سواحل لیبی آغاز می کند. در این سکو پیش از درگیری ها در ماه مارس روزانه 40 هزار بشکه نفت تولید می شد.

رژیم سابق لیبی در سال گذشته از محل فروش نفت و گاز خود 40 میلیارد دلار درآمد داشته است، با این حال با وقوع 6 ماه جنگ داخلی در این کشور و تعطیلی فعالیت شرکتهای خارجی میزان استخراج این منابع به حداقل رسیده است. کارشناسان معتقدند برای رساندن تولید نفت لیبی به میزان پیشین که 1.6 میلیون بشکه در روز بود دستکم به یک سال زمان نیاز است.