مرکزعملیات سایبری جریان انحرافی/افشاگری دوگروه اطراف رئیس جمهورعلیه هم

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز دوشنبه 4مهرماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

فرجام بدهی 22 هزار میلیارد تومانی دولت

داریوش قنبری نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درباره تخلفات این سازمان به «فردا» گفت: تا قبل از ارایه گزارش آن هم به صورت مکتوب به ریس مجلس، امکان افشاگری وجود ندارد اما در اینکه تامین اجتماعی در عملکرد خود تخلف و قصوری داشته است شکی نیست. وجود کارخانه های فرسوده درزیرمجموعه شستا، ضعف مدیریتی، پاداش های کلانی که ما بین مدیران رد و بدل می شد ، نصب و عزل های فراوان، چند شغله بودن برخی از مدیران ، تضییع حقوق بازنشستگان از قصورات این سازمان ثروتمند است. قنبری درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی افزود : تامین اجتماعی در نامه ای به مجلس اعلام کرد که دولت مبلغی در حدود22 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد . دولت هم سعی دارد تا با فروش برخی از کارخانه‌ها به تامین اجتماعی این بدهی را پرداخت کند که این مساله موجب نارضایتی و اعتراض مسئولان تامین اجتماعی است. چرا که این کارخانه ها خود ورشکسته و بدهکار هستند.

مطهری : سخنان اخیر احمدی نژاد باطل است

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به شعارهای رییس جمهور درباره مفاسد اقتصادی و سخنان اخیر احمدی نژاد در واکنش به اختلاس اخیر به سایت خبری اعتدال گفت: صحبت آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولتش پاک ترین دولت هاست ، با اختلاس اخیر باطل است. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: اگر دولت احمدی نژاد پاک ترین دولت در طول تاریخ است ، پس فاسد ترین دولت کدام دولت و با کدام کارکرد می تواند باشد؛ این حرف ها بی پایه است . وی در ادامه گفت: این دولت از نظر فرهنگی انحراف دارد و لیبرال است.

دو آمریکایی آزادشده طلبکار شدند

سایت خبری جهان به نقل از بی بی سی نوشت : جاشوا فتال و شین باوئر، دو آمریکایی محکوم شده به ورود غیرقانونی و جاسوسی در ایران که روز چهارشنبه در ازای پرداخت وثیقه یک میلیون دلاری آزاد شدند، نسبت به آنچه در زندان ایران بر آنها گذشته "ابراز خشم" کردند. این دو آمریکایی که پس از بیش از دو سال، روز یکشنبه ۲۵سپتامبر (سوم مهر) ساعاتی پس از ورود به نیویورک در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند، مدعی شدندحالا که آزاد شده ایم، شاید برخی بپرسند که آیا دولت ایران را برای آنچه با ما کرده می توانیم ببخشیم؟ جواب ما این است که‌چطور می توانیم دولتی را ببخشیم که به زندانی کردن تعداد زیادی از افراد بی گناه و زندانیان عقیدتی اقدام می کند؟ این مردم ایران هستند که متحمل فشارهای سنگین می شوند .

در همین راستا مسعود شفیعی وکیل سارا شورد، شین بائر و جاش فتال درباره ادعای دو جاسوس آمریکایی مبنی بر ضرب و شتم‌شان در زندان به خبرگزاری فارس گفت که چنین موضوعی صحت ندارد.

پرونده تخلف رئیس جمهور در قوه قضاییه باز است

جهان نیوز در خبر دیگری نوشت : براساس اظهارات سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ، قوه قضاییه در حال بررسی تخلف رئیس جمهور درخصوص برعهده گرفتن غیرقانونی سرپرستی وزارت نفت است. حسینی تاکید کرده: اگرچه شنیده ها حاکی از آن است که قوه قضاییه در حال بررسی این پرونده است اما در هفته آینده کمیسیون انرژی خواستار آخرین دستاوردهای قوه قضاییه در خصوص این پرونده خواهد شد .

بی احترامی به نمایندگان در سفر چهارم دولت به اردبیل

بی احترامی به نمایندگان در سفر چهارم رئیس جمهور به اردبیل باعث شده تا عدم همراهی رئیس جمهور و هیئت دولت در سفرهای استانی دیگر از سوی نمایندگان در مجلس مطرح شود. یکی از نمایندگان استان اردبیل در گفت وگو سایت خبری جهان گفت: در همه سفرهای استانی رئیس جمهور نمایندگان استان همراه رئیس جمهور بوده و حتی به همراه رئیس جمهوردر جایگاه ویژه حضور می یافتند و قبل از سخنان رئیس جمهور سخنرانی می کردند. وی افزود: در این سفر رئیس جمهور نه تنها برای نمایندگان مجلس استان وقتی برای سخنرانی در نظر گرفته نشده بود، بلکه به نمایندگان اجازه داده نشد تا در جایگاه ویژه حضور یابند.

افشاگری دوگروه اطراف رئیس جمهورعلیه یکدیگر

جهان نیوز نوشت : برخی از سران جریان انحرافی که در جریان اختلاس بزرگ متهم شده اند، اخیرا دچار اختلاف شده و راه تبرئه خود و یارانشان را افشاگری علیه یکدیگر دیده اند. این دو گروه که بر کرسی های راست و چپ ریاست جمهور تکیه زده اند، گرچه هر دو تحت عنوان جریان انحرافی و حاشیه ساز دولت شناخته می شوند اما در ماجرای اختلاس به اختلاف خورده اند؛ به گونه ای که پس از افشای خبر اختلاس در حال فعالیت تبلیغاتی علیه یکدیگر هستند. گروه جنجالی تر هیئت دولت که متهم اصلی پرونده اختلاس هم هست، در ابتدا تلاش کرد که همه تقصیرها را به گردن مدیرعامل بانک صادرات بیندازد و خود و یارانش را از مهلکه نجات دهد. شخصیت محوری گروه مقابل اما، که خود از متهمان به فساد اقتصادی است،‌از شکسته شدن همه کاسه کوزه ها بر سر دوست قدیمی اش ناخرسند شده و برای تلافی، اخبار دیگری در حمایت از متهم اصلی اختلاس را راهی رسانه ها کرده است.

انتقال سازمان استاندارد به ریاست جمهوری

نظام‌الدین برزگری رییس سازمان استاندارد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره استقلال سازمان استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فشارهای پشت صحنه بنده و همکاران طی سه سال اخیر جواب داد و نهایتا استقلال سازمان استاندارد مورد تایید قرار گرفت. وی در ادامه افزود : این سازمان از این پس به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوی فعالیت خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:طرح استیضاح وزیر اقتصاد تبلیغاتی است

سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی گره‌ای از پرونده اختلاس چند هزار میلیارد تومانی باز نمی‌کند به سایت خبری فرارو گفت: فکر می‌کنم در شرایط فعلی باید اجازه داده شود پرونده اختلاس بزرگ در مسیر قانونی خودش و به وسیله قوه قضاییه بررسی شود. وی همچنین افزود : به نظر من امضا کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد را بیشتر کسانی تشکیل می‌دهند که می‌خواهند خودی نشان دهند و یک جو تبلیغاتی برای خود به راه اندازند، بنابراین این طرح استیضاح را نباید جدی گرفت.

بیشترین انتقادها به طرح نظارت ، مربوط به این است که به جزئیات تخلفات در این طرح اشاره‌ای نشده است

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با سایت خبری نسیم گفت: طرح نظارت بر نمایندگان طرح قابل قبولی است و نظارت را از سوی هیأتی که منتخب هیأت رئیسه است ممکن می‌کند. نماینده مردم تهران در ادامه به انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح مذکور اشاره کرد و گفت: بیشترین انتقادها مربوط به این است که به جزئیات تخلفات در این طرح اشاره‌ای نشده، در واقع این طرح فارغ از ابهام است اما متأسفانه در برخی موارد کلی‌گویی ها سبب شده تا این طرح با انتقادات شدیدی همراه باشد.

«مرکز عملیات سایبری» جریان انحرافی

سایت خبری فردا با اشاره به خدمت گرفتن وبلاگ نویسان و حضور در فضای مجازی توسط جریان انحرافی نوشت : در حالی که نویسندگان غالب این وبلاگها ناشناس، و حتی مشکوک به مدیریت توسط عده‌ای معدود هستند، بعضی از شناخته شدگان این جریان می‌توان از این موارد نام برد: م.آ ح، نویسنده وبلاگ «مهرجاودان» که سابقه قابل دفاعی در وبلاگستان ندارد. م.م ر، نویسنده وبلاگ «جان فدا»، که عضو هیئت تحریریه نشریه «همت» و از دوستان شفیق حسین ن سرحلقه سابق رسانه‌ای مشایی بود. ح.ف، نویسنده وبلاگ «آرمانشهر» که تا پیش از این سابقه مناسبی در وبلاگستان داشته است. و.ش، نویسنده وبلاگ «ققنوس» به عنوان سردبیر شبکه ایران که بانی اتفاقات نامناسبی در این مجموعه بوده است. م.ن، در وبلاگ «روزگاری نو» که در روزهای غیبت ۱۱روزه رئیس جمهور به دیدار وی رفته و در گسترش برخی از شایعات دخیل بوده است.

وزیر خارجه روسیه: ایران سانتریفیوژ نسازد ،‌ما هم تحریم جدید اعمال نمی کنیم

سایت خبری عصر ایران نوشت : سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه در برنامه گفتگوی "جی . پی اس شو" شبکه سی ان ان و در گفتگو با فرید زکریا گفت که اگر ایران دستگاه های جدید سانتریفیوژ تولید نکند روسیه از تحریم های جدید علیه این کشور در شورای امنیت و یا تحریم های یکجانبه غرب علیه این کشور حمایت نخواهد کرد.

وزیر خارجه عراق به نقل از احمدی نژاد: با ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق مشکلی نداریم

به گزارش سایت خبری عصر ایران به نقل از روزنامه الدستور چاپ امان، هوشیار زیباری که در شورای روابط خارجی آمریکا در شهر نیویورک با موضوع وضعیت حضور نظامیان آمریکایی در عراق سخن می گفت اظهار کرد: در بررسی این موضوع با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، او گفت که تهران با ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق، به دشمنی برنمی خیزد. زیباری به نقل از احمدی نژاد گفت: آنها (آمریکایی ها) این درخت را که کاشتند باید از آن محافظت و حمایت کنند نه اینکه " بارو بندیل" خود را ببندند و بروند.

اردوغان:اجازه حمله به ایران از خاک ترکیه را نمی‌دهیم

خبرگزاری فارس،به نقل از گفتگوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با سی ان ان و اشاره وی به مسئله سپرموشکی ناتو در خاک کشور ترکیه نوشت: تا وقتی که ایران به ما حمله نکرده، ما اجازه حمله به ایران از خاک ترکیه را نخواهیم داد.