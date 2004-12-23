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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

رژيم صهيونيستي سيب جولان را به سوريه مي فروشد !

سخنگوي وزارت جنگ رژيم صهيونيستي امروز پنجشنبه اعلام كرد: شائول موفاز وزير جنگ اسراييل درچارچوب اولين تبادل تجاري ميان دمشق و تل آويو اجازه داده تا 15 هزار تن سيب توليد شده در بلنديها جولان سوريه را به اين كشور بفروشند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، به گفته اين سخنگو، وزيرجنگ اسراييل به درخواست كشاورزاني كه با افزايش توليد سيب مواجه شده اند پاسخ مثبت داده است و اجازه داده تا 15 هزار تن سيب خود را به سوريها بفروشند.

وي افزود: اين نخستين مبادله تجاري  بين سوريه و تل آويو است درحالي كه ما در وضعيت جنگ قرار داريم .

اين سخنگو تاكيد كرد: سيب هاي توليد شده ابتداي هفته آينده به سوريه منتقل خواهد شد اما وي توضيح نداد كه اين انتقال به طور مستقيم و يا ازطريق مركزمرزي القنيطره دربلنديهاي جولان و يا از طريق اردن انجام مي شود.

رژيم اشغالگر قدس در سال 1967 بلنديهاي جولان سوريه را به اشغال خود درآورد و درسال 1981 ضميه شدن آن را خاك سرزمين هاي اشغالي اعلام كرد.

در منطقه جولان سوريه  بيش از 15 هزار سوري كه اكثرشان دورزي هستند زندگي مي كنند و آنها سلب تابعيت سوري را رد كرده و گفته اند كه براي هميشه سوري باقي خواهند ماند.  

 

کد مطلب 141747

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