رژيم صهيونيستي سيب جولان را به سوريه مي فروشد !

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، به گفته اين سخنگو، وزيرجنگ اسراييل به درخواست كشاورزاني كه با افزايش توليد سيب مواجه شده اند پاسخ مثبت داده است و اجازه داده تا 15 هزار تن سيب خود را به سوريها بفروشند.

وي افزود: اين نخستين مبادله تجاري بين سوريه و تل آويو است درحالي كه ما در وضعيت جنگ قرار داريم .

اين سخنگو تاكيد كرد: سيب هاي توليد شده ابتداي هفته آينده به سوريه منتقل خواهد شد اما وي توضيح نداد كه اين انتقال به طور مستقيم و يا ازطريق مركزمرزي القنيطره دربلنديهاي جولان و يا از طريق اردن انجام مي شود.

رژيم اشغالگر قدس در سال 1967 بلنديهاي جولان سوريه را به اشغال خود درآورد و درسال 1981 ضميه شدن آن را خاك سرزمين هاي اشغالي اعلام كرد.

در منطقه جولان سوريه بيش از 15 هزار سوري كه اكثرشان دورزي هستند زندگي مي كنند و آنها سلب تابعيت سوري را رد كرده و گفته اند كه براي هميشه سوري باقي خواهند ماند.