صلح خاورمیانه مرده متولد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس سایتونگ، "آندرئاس تسوماخ" کارشناس سازمان ملل در مسائل فلسطین با اشاره به طرح ارائه شده از سوی کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه برای بازگرداندن طرفین بر سر میز مذاکره، آن را تلاشی بیهوده خواند.

وی اظهار داشت: این طرح نوزادی است که مرده به دنیا آمده و کاغذی بی ارزش است. به گفته تسوماخ این کمیته در تلاشهای پیشین خود برای متوقف کردن شهرک سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی و یافتن راه حل برای مشکل خاورمیانه بدلیل اعمال فشار از سوی آمریکا و آلمان ناموفق بوده است.

بر این اساس شرایط اشاره شده در طرح مذکور هیچ چاره ای برای ابومازن جز نپذیرفتن آن نگذاشته است. این در حالی است که تمامی ساخت و سازهای صهیونیستها در مناطق اشغال شده در سال 1967 کاملا مغایر با قطعنامه های سازمان ملل و نقض حقوق مردم فلسطین است.

این کارشناس آلمانی در ادامه با اشاره به اقدام یکجانبه ابومازن در مطرح کردن خواسته های فلسطینی ها در سازمان ملل تاکید کرد اگر رئیس تشکیلات خودگردان بر خواسته های کنونی خود پافشاری نکند، حیات سیاسی اش پایان می یابد.

گفتنی است پس از ارائه درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل به شورای امنیت، اعضای این شورا از بررسی و تصمیم گیری در مورد این درخواست طی ساعات آینده خبر داده اند.