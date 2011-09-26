به گزارش خبرنگار مهر، آرش کوشا پس از شکست یک بر صفر عصر دوشنبه سایپا برابر استقلال در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: دو تیم فوتبال جذابی را به نمایش گذاشتند و بازیکنان ما تلاش کردند تا در این دیدار به پیروزی برسند اما این استقلال بود که به سه امتیاز دست پیدا کرد.

مدیرعامل باشگاه سایپا ادامه داد: بازیکنان ما می توانستند در این دیدرا عملکرد بهتری داشته باشند و به پیروزی برسند اما بنده از عملکرد آنها و کادر فنی راضی هستم و به بازیکنان و کادر فنی استقلال هم به خاطر این پیروزی تبریک می گویم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته هشتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شامگاه دوشنبه در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.