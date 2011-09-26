به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر استقلال در نشست خبری این دیدار گفت: تیم سایپا هنوز به چیزی که ما اعتقاد داریم نرسیده است. ما مثل دیدار برابر ذوب آهن غافلگیر شدیم و با وجود پنج موقعیت گلزنی که داشتیم نتوانستیم به گل برسیم و استقلال از دو موقعیتی که داشت به گل رسید.

وی ادامه داد: استقلال در این دیدار تنها دو موقعیت داشت که یکی از آنها به گل تبدیل شد اما ما از پنج موقعیتی که داشتیم نتوانستیم به گل برسیم. طبیعتا در این شرایط به قانون بی رحم فوتبال باختیم که اگر گل نزنی گل خواهی خورد. ما می توانستیم پیروز این دیدار باشیم اما بازیکنانم نتوانستند از موقعیت هایشان استفاده کنند. شاید هم درخشش رحمتی باعث شد به پیروزی نرسیم.

صالح ادامه داد: بعد از دیدار با استقلال به فکر بازی با سپاهان هستم. ما در دیدار برابر استقلال همه روزنه های ورودی تیم استقلال را بسته بودیم و نمایش قابل قبولی داشتیم اما همانطور که گفتم روی خلاقیت مجتبی جباری به گل رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این پرسش که چرا تیم شما از دیدارهای خارج از خانه تنها یک امتیاز گرفته است گفت: ما سه بازی خارج از خانه را باخته ایم که حریفانمان صبا، نفت تهران و استقلال بوده اند و هر سه تیم در صدر جدول قرار دارند. مطمئن باشید اگر دیدار برابر استقلال در ورزشگاه خانگی ما برگزار می شد نتیجه ای بهتر از این می گرفتیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته هشتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شامگاه دوشنبه در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.