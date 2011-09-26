شکست دادن ژاپن به معنای قهرمانی در آسیا نیست/ باید این برد را فراموش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو دوشنبه شب و در نشست خبری دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن اظهار داشت: موافقم که ژاپن قهرمان آسیاست و تجربه جهانی دارد. این تیم قبل از سفر به تهران به برزیل رفته بود و دیدارهایی را با برزیل و آلمان برگزار کرده بود. ژاپن تیم قوی بود و بازی با آن ساده نبود.

وی تصریح کرد: پیروزی برابر ژاپن برای تقویت اعتماد به نفس بازیکنان خوب بود اما این پیروزی با ارزشی که داشت به معنای برد نهایی برای قهرمانی نیست.

ولاسکو به ویژگی های بازیکنان ایران در دیدار امشب اشاره کرد و گفت: آنها با هوش و اعتماد به نفس بالا بازی کردند حس می کنم بازیکنانم قوی تر شده اند اما باید پیروزی امشب را فراموش کنند. نباید اهداف کوچک داشت ما به فکر اهداف بزرگ و قهرمانی باید باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: پیش از بازی با بازیکنان صحبت کردم که به یاد داشته باشند برای اولین توپی که بالا می آید تلاش نکنند که آن را بخوابانند چون ژاپن در این زمینه بسیار قوی است.

وی ادامه داد: در کل ژاپن مثل همیشه نبود. البته روش بازی این تیم تغییر نداشت اما خوشحالم بازیکنانم با وجود تغییری که در ترکیب ژاپن ایجاد شده بودند باهوش کار کردند.

ولاسکو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سریلانکا حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شده است احتمال دارد دیدار با این تیم نه چندان قوی را با لحاظ کردن تغییراتی در ترکیب تیم برگزار کنید، گفت: ممکن است این کار را انجام دهم البته باید امشب فیلم بازی را ببینم و بر اساس شرایط بدنی بازیکنان در مورد ترکیب فردا تصمیم بگیرم به خصوص در مورد بازیکنانی که تا امشب در همه گیم ها بازی کرده اند.

دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن در رقابتهای قهرمانی آسیا دوشنبه شب در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی با پیروزی 3 بر صفر تیم کشورمان به پایان رسید.