مبلمان شهری 3 شهر گلستان برای معلولان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده عصر دوشنبه در جمع مدیران شهرستانهای علی آباد کتول وآق قلا و رامیان، با استناد به گزارشهای تصویری تهیه شده از فضاهای داخلی شهرها، ادارات و نهادهای دولتی، شرکتهای خدماتی، محیطهای آموزشی، اماکن زیارتی و سیاحتی و پارکها، بانکها و عابربانکها خدمات ارائه شده در این مکانها را متناسب با حال جامعه هدف این طرح ندانست.
وی از مسئولان درخواست کرد برابر مصوباتی که در جلسات قبل شهرستانهای خود در بحث مناسبسازی به تصویب رسیده پیگیر مشکلات اجرای این طرحها شوند و نسبت به ساخت و سازها به شیوه استاندارد و مناسب با حال جامعه هدف اقدام کنند.
مدیرکل فنی استانداری گلستان عنوان کرد: با عنایت به گزارشهای واصله و عکس و تصویرهای موجود برخی از ادارات نسبت به مناسبسازی اقداماتی را انجام دادهاند که جای تقدیر دارد.
عباس زاده بیان داشت: ولی در پارهای از موارد فضاهای ساخته شده با استاندارهای اصلی فاصله دارد و نه تنها کمکی به معلولان و جانبازان و سایر افراد جامعه هدف نمیکند بلکه میتواند برای آنها خطراتی را به دنبال داشته باشد و مشکلاتی را فراهم کند.
رامبد رضاپور مسئول انجمن جسمی، حرکتی همت گرگان نیز گزارشی از فعالیتهای مناسبسازی در کشور ژاپن را به عنوان نمونه برای حضار نمایش داد.
