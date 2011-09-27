مبلمان شهری 3 شهر گلستان برای معلولان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده عصر دوشنبه در جمع مدیران شهرستان‎های علی آباد کتول وآق قلا و رامیان، با استناد به گزارش‎های تصویری تهیه شده از فضاهای داخلی شهرها، ادارات و نهادهای دولتی، شرکت‎های خدماتی، محیط‎های آموزشی، اماکن زیارتی و سیاحتی و پارک‎ها، بانک‎ها و عابربانک‎ها خدمات ارائه شده در این مکان‎ها را متناسب با حال جامعه هدف این طرح ندانست.

وی از مسئولان درخواست کرد برابر مصوباتی که در جلسات قبل شهرستان‎های خود در بحث مناسب‎سازی به تصویب رسیده پیگیر مشکلات اجرای این طرح‎ها شوند و نسبت به ساخت و سازها به شیوه استاندارد و مناسب با حال جامعه هدف اقدام کنند.

مدیر‌کل فنی استانداری گلستان عنوان کرد: با عنایت به گزارش‎های واصله و عکس و تصویرهای موجود برخی از ادارات نسبت به مناسب‎سازی اقداماتی را انجام داده‎اند که جای تقدیر دارد.

عباس زاده بیان داشت: ولی در پاره‌ای از موارد فضاهای ساخته شده با استاندارهای اصلی فاصله دارد و نه تنها کمکی به معلولان و جانبازان و سایر افراد جامعه هدف نمی‎کند بلکه می‎تواند برای آنها خطراتی را به دنبال داشته باشد و مشکلاتی را فراهم کند.

رامبد رضاپور مسئول انجمن جسمی، حرکتی همت گرگان نیز گزارشی از فعالیت‎های مناسب‎سازی در کشور ژاپن را به عنوان نمونه برای حضار نمایش داد.