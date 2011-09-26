به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که پس از پیروزی یک بر صفر دوشنبه شب تیمش برابر سایپا با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به اعتراض های مهدی امیرآبادی به نیمکت نشینی اش اشاره کرد و گفت: از امیرآبادی بعید است چنین حرف هایی زده باشد اما من نباید پاسخگوی نیمکت نشینان باشم. هر بازیکنی بهتر تمرین کند در ترکیب قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اگر امیرآبادی معتقد است که ملی پوش بوده و نباید نیمکت نشین باشد ، میلاد میداودی هم یک بازیکن ملی پوش است که روی نیمکت می نشیند. ما در حال حاضر در پست ایشان یک بازیکن جوان و آینده دار داریم که در بازیهای گذشته عملکرد خوبی داشته و من نمی توانم او را نیمکت نشین کنم. هر بازیکنی که به نیمکت نشینی اعتراض دارد می تواند برود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ارزیابی اش از دیدار برابر سایپا نیز گفت: همانطور که فکر می کردم بازی سختی بود. سایپا روزنه های نفوذی ما را با چند لایه دفاعی بسته بود اما با تغییراتی که دادیم توانستیم به پیروزی برسیم. برای ما مهم سه امتیاز بود که به ان رسیدیم و امیدوارم در دیدارهای آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: به هر حال ما بعد از بازی با پرسپولیس که نبرد سختی بود باید کاری می کردیم که بازیکنان از باد آن پیروزی خارج شوند اما امروز بازهم برخی از آنها در باد همان پیروزی خوابیده بودند. شاید هم به خاطر تغییراتی که در ترکیب تیم داده بودیم کمی ناهماهنگ عمل کردیم.

پرویز مظلومی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که در مورد عصبانیت جاسم کرار سوال کرد گفت: متاسفانه همه روی این بازیکن حساس شده اند و بازیکنان حریف هم کاری می کنند که او عصبانی شود. با این حال با کرار صحبت می کنیم که در دیدارهای آینده آرام تر بازی کند تا مشکلی متوجه او نشود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد آرش برهانی به اخرین وضعیت ولید علی بازیکن کویتی استقلال اشاره کرد و گفت: این بازیکن تحمل نیمکت نشینی نداشت و می خواست در همه بازیها بازیکن ثابت باشد. ما هم به بازیکنانی میدان می دهیم که درتمرینات حضور داشته باشند. به همین خاطر او را در اختیار باشگاه قرار دادیم و دیگر با ما نیست.

پرویز مظلومی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از گل جباری شادی نکردید گفت: ما بعد از بازی با پرسپولیس یک هوادار جوان را از دست دادیم و امروز پدر او به ورزشگاه آزادی امده بود تا جای پسرش خالی نباشد. به همین خاطر شادی نکردم و امیدوارم نیروی انتظامی عامل مرگ این جوان را دستگیر کند و او را به سزای عملش برساند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد گل جباری و عملکرد این بازیکن ادامه داد: خیلی ها اول فصل به من گفتند جباری را برندار. اما من به بازی او اعتقاد داشتم و حالا می بینید که جباری هفته به هفته بهتر می شود و یک بازیکن تاثیرگذار برای استقلال است. من هیچ دلخوری از او ندارم. هر بازیکنی اخلاق خاص خودش را دارد و من مربی به عنوان یک معلم باید با همه بازیکنانم یک طور رفتار کنم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته هشتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شامگاه دوشنبه در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.