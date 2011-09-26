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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

اعتراض به نیمکت نشینی/

امیرآبادی: نظرات شخصی نمی‌گذارد بازی کنم/ تا نیم فصل صبر می کنم و می‌روم

امیرآبادی: نظرات شخصی نمی‌گذارد بازی کنم/ تا نیم فصل صبر می کنم و می‌روم

بازیکن نیمکت نشین تیم فوتبال استقلال گفت: در صورتیکه روند نیمکت نشینی ام در این تیم ادامه داشته باشد نیم فصل از استقلال خواهم رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرآبادی در پایان دیدار تیم های استقلال و سایپا به خبرنگاران گفت: من یک بازیکن ملی پوش بودم و حالا به یک نیمکت نشین تبدیل شده ام. تا پایان نیم فصل صبر می کنم و در صورتیکه مشکلم حل نشود از استقلال خواهم رفت.

وی دلیل نیمکت نشینی اش را اعمال نظرات شخصی عنوان کرد و گفت: نمی دانم چه کسی با من مشکل دارد. یا آقای مظلومی است و یا یکی از دستیارانش . مهم این است که من نیمکت نشین شده ام. من در شرایطی به استقلال آمدم که یک بازیکن ملی پوش بودم و حالا برایم سخت است که نیمکت نشین باشم.

امیرآبادی در پاسخ به این پرسش که چرا با کادر فنی و پرویز مظلومی در این مورد صحبت نمی کنید گفت: من روی صحبت کردن در این مورد را ندارم و خجالت می کشم. سرمربی تیم خودش باید روانشناسی کند و با بازیکنانش صحبت کند. اگر روند اینگونه ادامه داشته باشد از استقلال می روم.

وی تاکید کرد: فکر می کنند چون من روی نیمکت می نشیم و حرف نمی زنم به این شرایط عادت کرده ام. اما اینطور نیست و من می خواهم حقم را از استقلال بگیرم. من خوب تمرین می کنم و انتظار دارم بازی کنم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته هشتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شامگاه دوشنبه در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.

کد مطلب 1417495

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