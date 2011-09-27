تهیه آمار نیروی کار و بیکاری در البرز به صورت فصلی

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه آمارهای مربوط به اشتغال کمک می کند تا برنامه ریزی های بهتری برای کاهش مشکلات اشتغال انجام شود که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: آمار نیروی کار و بیکاری با همکاری بخشهای ذیربط در استان البرز تهیه می شود و می توانیم برای اتخاذ تصمیمهای مربوطه به این آمار استناد کنیم.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز اضافه کرد: این آمارها در زمینه های مختلف و مورد نیاز در استان البرز تهیه می شود و شامل موارد مختلفی خواهد بود.

آمار رشد اقتصادی خانوار در البرز تهیه می شود

این مسئول گفت: نرخ رشد اقتصادی خانوار در البرز از دیگر مواردی است که آمارهای مربوط به آن تهیه می شود ضمن اینکه این امر نیز به صورت فصل به فصل انجام می گیرد.

رمضانی افزود: وجود آمارهای صحیح و واقعی کمک می کند تا بتوانیم تصویر درستی از استان و مسائل مختلف آن داشته باشیم و راهکارها را با توجه به این آمارها ارائه دهیم که این امر بسیار مهم است.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری البرز یادآور شد: سرشماری نفوس و مسکن از مهمترین آمارگیری ها است و باید به بهترین نحو در استان البرز انجام شود.