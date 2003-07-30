پرسپوليس به آرامش رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر"، در جلسه پروين و غمخواركه در رستوران زيتون برگزار شد، دو طرف توافق كردند كه مشكلات گذشته را فراموش كرده و پروين به عنوان مدير فني در خدمت پرسپوليس باشد.

همچنين قرار شد محمود خوردبين سرپرست فصل پيش اين تيم در جلسه يي با غمخوار در خصوص نحوه حضورش در پرسپوليس گفت و گو كند. از سوي ديگر عده يي از بازيكنان ناراضي اين تيم نظير داود فنايي نيز بنا است طي گفت و گوبا بگوويچ در زمينه بازگشتشان به پرسپوليس صحبت كنند. كريم باقري هم گويا در تماسي با مسوولان اين باشگاه قرار را بر بازگشت گذاشته، به شرطي كه دو طرف درزمينه مسايل مالي و موضوع چك هاي دريافتي باقري به توافق برسند.