تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی برای جذب دانشجوی دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری و تصمیم جلسه اخیر شورای عالی مبنی بر "بررسی چگونگی برگزاری آزمون دوره دکتری و افزایش دانشجو در این مقطع" جلسه‌ای با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان برخی دانشگاه‌های کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه صاحب‌نظران و نمایندگان دانشگاه‌های کشور بر افزایش ظرفیت دانشجوی دکتری تاکید و اتفاق نظر داشتند و درخصوص نحوه عملیاتی شدن، نقاط ضعف و قوت، چالش‌ها و راهکارهای آن پیشنهاداتی را ارائه کردند.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به این جلسه یادآور شد: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت دانشجویان مقطع دکتر یک تصمیم بدون بررسی و پشتوانه کارشناسی نبوده است و با برنامه‌ریزی و طراحی‌های صورت گرفته از قبل برای این موضوع بوده است.

وی گفت: این بررسی‌ها نشان از آن دارد که پتانسیل‌های لازم در بین اعضای هیئت علمی و دانشگاه‌های ما برای تحقق این مهم وجود دارد. تحقق این موضوع نیازمند الزامات و فراهم کردن برخی امکانات است تا این افزایش ظرفیت با کمترین آسیب ممکن باشد و آینده‌نگری و تدابیر لازم در آن دیده شود.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی تاکید کرد: برای رسیدن به تکالیف تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور و اینکه به لحاظ کمی و کیفی به چشم‌اندازهای ترسیم شده دست یابیم تربیت نیروی علمی متخصص برای ما بسیار ضروری است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با بیان اینکه دولت از این طرح حمایت کرده است، گفت: با پی‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح اعتبارات مورد نیاز برای این امر قابل وصول است دانشگاه‌های کشور می‌توانند امکانات و تجهیزات مورد نیاز خود برای دستیابی این هدف مهم تامین کنند.

وی تاکید کرد: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی باید از همان ابتدا محکم پای آن ایستاد و کار را پیش برد و اگر قاطعیت در اجرای آن از همان اول وجود نداشته باشد این نقشه محقق نخواهد شد.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به اینکه در سال‌های ابتدای انقلاب برخی می‌‌گفتند؛ راه‌اندازی دوره‌های دکتری در کشور کاری غلط و نافرجام است گفت: امروز می‌بینید تربیت شدگان دوره‌های دکتری همین دانشگاه‌ها چه ظرفیت‌های عظیمی را در کشور ایجاد کرده‌اند.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه با نمایندگان دانشگاه‌های کشور ابراز گفت: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت دکتری، با کمک دانشگاه‌های کشور قابل محقق می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: پیشنهادهای خوبی که توسط خانواده آموزش عالی کشور در این جلسه عنوان شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد تا افزایش ظرفیت دکتری با بهترین تدابیر و تمهیدات لازم انجام شود.