هشدار نسبت به خروج متقاضیان دکتری/ میزان ظرفیت جذب دانشجوی دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر "بررسی چگونگی برگزاری آزمون دوره دکتری و افزایش دانشجو در این مقطع" با حضور برخی از اعضای شورا ، تاکید کرد: در حال حاضر 130 هزار متقاضی برای مقطع دکتری در کشور وجود دارد و اگر ما به آنها پاسخگو نباشیم، تعداد زیادی از این افراد به دانشگاههایی در دیگر کشورها برای تحصیل خواهند رفت.
اگر پاسخگوی متقاضیان دکتری نباشیم، تعداد زیادی از آنها به دانشگاههای دیگر کشورها خواهند رفت
وی افزود: اگر ما به آنها پاسخگو نباشیم، تعداد زیادی از این افراد به دانشگاههایی در دیگر کشورها برای تحصیل خواهند رفت و علاوه بر معضلات فرهنگی که برای آنها ممکن است بهوجود آید سطح علمی قابل قبولی نیز نخواهند داشت چرا که دانشگاههای ما از بسیاری از این دانشگاهها به لحاظ علمی بالاتر و مقبولتر هستند.
تعداد زیادی از دانشگاههای ما از نظر امکانات و تجهیزات دارای سطح قابل قبولی هستند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تعداد زیادی از دانشگاههای ما از نظر امکانات و تجهیزات دارای سطح قابل قبولی هستند و برخی تمهیدات نیز متناسب با افزایش ظرفیت اندیشیده شده است.
باید بسترهای لازم برای گرفتن دانشجوی دکتری را در اکثر دانشگاهها فراهم کرد
وی در ادامه با بیان اینکه در دانشگاههای برخی شهرها، ماندگاری اساتید بهدلیل اینکه اجازه گرفتن دانشجوی دکتری وجود ندارد پائین است، گفت: باید بسترهای لازم برای گرفتن دانشجوی دکتری در دانشگاههای این مناطق را فراهم کرد و فاصله این دانشگاهها را با دانشگاههای مراکز استانها کم کرد.
اساتید دانشگاههای ما به لحاظ علمی از دانشگاههای دیگر کشورها چیزی کم ندارند
دکتر دانشجو خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاههای ما توان راهنمایی تعداد بیشتر دانشجوی مقطع دکتری را دارند و به لحاظ علمی از دانشگاههای دیگر کشورها چیزی کم ندارند.
وی همچنین در پاسخ به برخی از اظهار نظرها مبنی بر بیکیفیت بودن خروجیهای دانشگاههای کشور گفت: اگر این مطلب صحت دارد، چرا کشورهای دیگر به دنبال جذب فارغالتحصیلان دانشگاههای ما هستند.
وزیر علوم در این جلسه پیشنهاد داد که "دانشگاههای مادر" کشور با کاهش ظرفیتهای خود در دوره کارشناسی ظرفیتهای خود را برای دورههای تحصیلات تکمیلی افزایش دهند.
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