گزارش ويژه خبرگزاري مهر از ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق

آمار نهائي احزاب و گروه هاي شركت كننده درانتخابات و ائتلاف هاي تشكيل شده به شرح ذيل است:



حزب يا نامزد مستقل رئيس حزب تعداد نامزدها

1- حزب ملي دمكراتيك آزاد هيثم الحسني 63



2- حزب محافظه كاران كردستان زيد عمر خضرالسورجي 12



3- فراكسيون فراتي هاي مستقل شاكر عبدالاميرخشان الجباسي 143



4- سازمان ثارالله اسلامي يوسف سنادي عبدالواحد 12



5- جنبش اصلاحات و پيشرفت يزيدها امين فرحان جيجو 12



6- تجمع عشائر عراق دمكراتيك غالب سعود شلال الركابي 51



7- حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني ابلحد افرام ساط 12



8- كنگره عراق دمكراتيك يكپارچه جودت كاظم محمد العبيدي 150



9- حزب سوسياليست دمكراتيك كردستان - 38



10- حزب حل دمكراتيك كردستان فائق محمداحمد 12



11- جنبش 15 شعبان اسلامي رزاق ياسرمظهر 47



12- جنبش نهضت عراق جديد احمد محمد فيصل 45



13- حزب وحدت اسلامي محمد الموسوي القاسمي 19



14- مشعل عوادالساري نامزد مستقل -



15- جماعت اسلامي كردستان محمد نجيب البرزنجي 12



16- تجمع قاسمي دمكراتيك قاسم امين الجنابي 18



17- جمعيت مستقل بابل سالم كاظم ناجي 48



18- تجمع عراق مستقل جاسم حسين صكر 117

دمكراتيك

براي آزادي وسازندگي



19- تجمع مردمي دمكراتيك عراق خلف المنشدي 24



20- تجمع وحدت ملي عراق نهرومحمد عبدالكريم 275



21- عبدالستار جبركاطع العبودي مستقل -



22- علي مسلم جارالله البيضائي مستقل -



23- محمد رشاد خليل الفضل مستقل -



24- ابراهيم خليل سعيد مستقل -



25- عبدالامير عبيس الصباح انصراف داد -



26- ابراهيم شفيق خليل البصري مستقل -



27- سعدون غلام علي عبدالكريم مستقل -



28- حكمت داود حكيم با حزب ديگر ائتلاف كرد -



29- سلمان ناصر حسين مكوطر انصراف داد -



30- رجاء الخزاعي در ليست العراقيه وارد شد -



31- محمد كاظم فيروز الهنداوي مستقل -



32- مثني فاضل محمد مستقل -



33- احمد طه احمد ياسين مستقل -



34- مالك عبدالحسين غفوري مستقل -

35- محمد محسن علي الزبيدي مستقل -



36- راجحه احمد صالح البغدادي انصراف داد -



37- ماجد عبدالرحيم وهيب الجامعي انصراف داد -



38 - امين حيدر حمد انصراف داد -



39- عباس علي زكي حسون انصراف داد -



40 - محمد عبد عواد انصراف داد -



41- عبدالرزاق جواد جابر انصراف داد -



42- عامر علي حسين عويد المرشدي انصراف داد -



43- كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني انصراف داد -



44- غالب محسن عبدحسين الصباحي انصراف داد -



45- عبدجاسم الساعدي انصراف داد -



46- محمد دحام نزال انصراف داد -



47- باقر الباقر انصراف داد -



48- وادي محمد وادي حيال خليفه انصراف داد -



49- فلاح حسن عبدالامير العارضي انصراف داد -



50- احمدحسن محمود انصراف داد -



51- عادل عبدالمهدي شبر

(از عنوان مستقلي خارج و در ليست عراق يكپارچه وارد شد ) -



52- محمود طه عبودالقرنه الجبوري مستقل -



53- حزب اسلامي دمكراتيك عباس صاحب العسكري 130



54- تجمع ملي عراق حسين محمد الجبوري 124



55- جنبش ملي تركمان حسام الدين علي ولي 36



56- حزب اسلامي عراق محسن عبدالحميد 275



57- حركت الدعوه الاسلاميه عادل عبدالرحيم مجيد 50



58- حزب الوحده مبدرسلمان ويس 208



59- حزب سازندگي دمكراتيك اسعد حامد رباح العبادي 30



60- انجمن ملي رهبران

وشيوخ عشائر عراق ثامرنجم حسن عبدالله 57



61- ليست مستقل ها نزار علي محسن الوائلي 48



62- تجمع پادشاهي هاشمي عراقي شريف مامول عبدالرحمن ال يسان 164



63- جبهه عمل مشترك دمكراتيك عباس هادي جبر 111



64- مجلس اعيان عراق نزار حبيب خيزران 70



65- جريان اسلامي دمكراتيك حسين العادلي 64



66- شوراي عراقي سازمان هاي

انساني غيردولتي جبارمصطاف حسون علي 46



67- ائتلاف ملي دمكراتيك سمير شاكر الصميدعي 36



68- حزب امت عراق دمكراتيك مثال الالوسي 25



69- اتحاد اسلامي اكراد فيليه عراق ثائر ابراهيم الفيلي 22



70- ائتلاف ملي دمكراتيك مالك دوهان الحسن 189



71- تجمع عراق دمكراتيك فرقد معز الدين القزويني 111



72- حزب ليبرال دمكراتيك عراق محمد باقرالسهيل 37



73- جبهه عربي يكپارچه وصفي عاصي حسن العبيدي 24



74- هيات عراقي سازمان هاي

مستقل جامعه مدني باسل عبدالوهاب العزاوي 80



75- تجمع بيان مستقل عراق منصور عبدالمحسن الاسدي 96



76- تجمع ملي آشوري ها عوديشو ملكو كوركيس 15



77- سازمان عمل اسلامي

عراق فرماندهي كل علاء حمود صالح ال طعمه 45



78- فراكسيون انتفاضه شعبانيه

سال 1991 عراق يحيي كاظم العصامي 42



79- تجمع نوادگان انقلاب بيستم عبدالحسين عبدالعظيم الياسين 42



80- حزب اسلامي دمكراتيك عباس صاحب العسكري 130



81- كادرها و نخبگان ملي مستقل فتح الله غازي اسماعيل 180



82- تجمع جمهوري عراق سعدعاصم الجنابي 275



83- جنبش وفاق اسلامي جمال محمد حسن الوكيل 67



84- حزب ملي دمكراتيك نصيرچادرچي 48



85- حزب نجات ملي عراق سامي زيدان خلف 132



86- فراكسيون عراق مستقل وليد عبدالرحمن العمر 57



87- تجمع به خاطر دمكراسي عراق رحيم ابوجري الساعدي 102



88- جنبش جامعه دمكراتيك حميد الكفائي

(سخنگوي شوراي انتقالي سابق) 31



89- اتحاديه كل جوانان عراق ساجد حطاب 114



90- حزب ملت عراق دمكراتيك عبدالرضا جميل ناصر الخفاجي 75



91- جريان عراق دمكراتيك عزيز الياسري 64



92- تجمع ملي جريان الوسط محمدعبدالكريم محمد 39



93- تجمع شهروندان مستقل بغداد علي فاضل علي 31



94- حزب عراقيون غازي الياور(رئيس جمهور موقت) 80



95- فراكسيون مشاركت و آزادي مشعان الجبوري 16



96- ليست مستقلين هادي جبار حمادي الشيباني 103



97- حزب ملي برادري عراق رعد سلمان علوان العبيدي 181



98- تجمع ملي هناء ادوار جورج 71



99- تجمع دمكرات هاي مستقل عدنان پاچه چي 63



100- جنبش مشروطه سلطنتي شريف علي بن الحسين 275



101- جبهه ملي وحدت عراق حسن زيدان خاف اللهيبي 216



102- جبهه دمكراتيك عربي فهران حواس الصيد 50



103- جنبش برادري ملي نديم حاتم سلطان التميمي 48



104- جبهه ترقي خواهي مستقل عبدالكريم صالح الربيعي 102



105- ليست الرساله ملي احمد يعكوب العبيدي 60



106- مجلس عشائر

موصل يكپارچه انور ندي رحيل 48



107- امير احمد طه احمد ياسين مستقل -



108- جنبش افسران و

غير نظاميان آزاد نجيب الصالحي 78



109- نزار طالب عبدالكريم مستقل -



ليست ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق نيز توسط خبرگزاري مهر و در آدرس ذيل قابل دسترسي است:

http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=141535