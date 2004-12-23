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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۴۷

به بهانه آغاز تبليغات انتخاباتي در عراق منتشر مي شود:

گزارش ويژه خبرگزاري مهر از ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق

7200 نامزد عراقي در قالب احزاب و ائتلاف ها و مستقلين براي كسب 275 كرسي مجلس ملي عراق در انتخابات آتي اين كشور شركت خواهند كرد . سرويس بين الملل خبرگزاري مهر با توجه به اهميت موضوع ليست كامل احزاب و ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق را منتشر مي كند.

آمار نهائي احزاب و گروه هاي شركت كننده درانتخابات و ائتلاف هاي تشكيل شده به شرح ذيل است: 
   

 حزب  يا نامزد مستقل             رئيس حزب             تعداد نامزدها    

1- حزب ملي دمكراتيك آزاد                هيثم الحسني                              63 
 
2- حزب محافظه كاران كردستان         زيد عمر خضرالسورجي                 12

3- فراكسيون فراتي هاي مستقل           شاكر عبدالاميرخشان الجباسي         143

4- سازمان ثارالله اسلامي                 يوسف سنادي عبدالواحد                   12 

5- جنبش اصلاحات و پيشرفت يزيدها    امين فرحان جيجو                        12

6- تجمع عشائر عراق دمكراتيك       غالب سعود شلال الركابي                51

7- حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني      ابلحد افرام ساط                             12

8-  كنگره عراق دمكراتيك يكپارچه   جودت كاظم محمد العبيدي               150 
 
9- حزب سوسياليست دمكراتيك كردستان       -                                   38

10- حزب حل دمكراتيك كردستان      فائق محمداحمد                             12

11- جنبش 15 شعبان اسلامي         رزاق ياسرمظهر                             47

12- جنبش نهضت عراق جديد          احمد محمد فيصل                           45

13- حزب وحدت اسلامي          محمد الموسوي القاسمي                        19

14- مشعل عوادالساري             نامزد مستقل                                      -

15- جماعت اسلامي كردستان      محمد نجيب البرزنجي                         12

16- تجمع قاسمي دمكراتيك       قاسم امين الجنابي                               18

17- جمعيت مستقل بابل            سالم كاظم ناجي                                  48

18- تجمع عراق مستقل            جاسم حسين صكر                              117                    
دمكراتيك  
براي آزادي وسازندگي

19- تجمع مردمي دمكراتيك عراق   خلف المنشدي                              24

20- تجمع وحدت ملي عراق           نهرومحمد عبدالكريم                      275

21- عبدالستار جبركاطع العبودي    مستقل                                          -   

22- علي مسلم جارالله البيضائي      مستقل                                         -

23- محمد رشاد خليل الفضل         مستقل                                          -

24- ابراهيم خليل سعيد                مستقل                                          -

25- عبدالامير عبيس الصباح       انصراف داد                                    -

26- ابراهيم شفيق خليل البصري    مستقل                                         -

27- سعدون غلام علي عبدالكريم    مستقل                                         -
                                                 
28- حكمت داود حكيم              با حزب ديگر ائتلاف كرد                    -

29- سلمان ناصر حسين مكوطر    انصراف داد                                 -

30- رجاء الخزاعي                 در ليست العراقيه وارد شد                   -

31- محمد كاظم فيروز الهنداوي     مستقل                                        -

32- مثني فاضل محمد                مستقل                                         -

33- احمد طه احمد ياسين            مستقل                                         -

34- مالك عبدالحسين غفوري      مستقل                                          -

35- محمد محسن علي الزبيدي     مستقل                                          -
        
36- راجحه احمد صالح البغدادي   انصراف داد                                 -

37- ماجد عبدالرحيم وهيب الجامعي   انصراف داد                            -

38 - امين حيدر حمد                    انصراف داد                             -

39- عباس علي زكي حسون          انصراف داد                             -

40 - محمد عبد عواد                  انصراف داد                               -

41- عبدالرزاق جواد جابر              انصراف داد                             -

42- عامر علي حسين عويد المرشدي     انصراف داد                          -

43- كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني   انصراف داد                         -

44- غالب محسن عبدحسين الصباحي   انصراف داد                           -

45- عبدجاسم الساعدي                   انصراف داد                            -

46- محمد دحام نزال                    انصراف داد                             -

47- باقر الباقر                         انصراف داد                              -

48- وادي محمد وادي حيال خليفه   انصراف داد                            -

49- فلاح حسن عبدالامير العارضي  انصراف داد                         -

50- احمدحسن محمود               انصراف داد                             -

51- عادل عبدالمهدي شبر  
(از عنوان مستقلي خارج و در ليست عراق يكپارچه وارد شد )                -

52- محمود طه عبودالقرنه الجبوري        مستقل                                 -

53- حزب اسلامي دمكراتيك     عباس صاحب العسكري                  130

54- تجمع ملي عراق               حسين محمد الجبوري                        124
   
55- جنبش ملي تركمان           حسام الدين علي ولي                           36
 
56- حزب اسلامي عراق          محسن عبدالحميد                                275

57- حركت الدعوه الاسلاميه    عادل عبدالرحيم مجيد                          50

58- حزب الوحده                    مبدرسلمان ويس                               208
 
59- حزب سازندگي دمكراتيك   اسعد حامد رباح العبادي                     30

60- انجمن ملي رهبران
وشيوخ عشائر عراق                ثامرنجم حسن عبدالله                           57 

61- ليست مستقل ها                نزار علي محسن الوائلي                        48

62- تجمع پادشاهي هاشمي عراقي  شريف مامول عبدالرحمن ال يسان      164

63- جبهه عمل مشترك دمكراتيك عباس هادي  جبر                          111

64- مجلس اعيان عراق          نزار حبيب خيزران                             70

65- جريان اسلامي دمكراتيك    حسين العادلي                                 64

66- شوراي عراقي سازمان هاي
انساني غيردولتي                     جبارمصطاف حسون علي                 46

67- ائتلاف ملي دمكراتيك        سمير شاكر الصميدعي                   36

68- حزب امت عراق دمكراتيك      مثال الالوسي                          25

69- اتحاد اسلامي اكراد فيليه عراق  ثائر ابراهيم الفيلي                      22
 
70- ائتلاف ملي دمكراتيك          مالك دوهان الحسن                    189

71- تجمع عراق دمكراتيك         فرقد معز الدين القزويني               111
 
72- حزب ليبرال دمكراتيك عراق  محمد باقرالسهيل                       37

73- جبهه عربي يكپارچه       وصفي عاصي حسن العبيدي               24

74- هيات عراقي سازمان هاي
مستقل جامعه مدني                   باسل عبدالوهاب العزاوي                80

75- تجمع بيان مستقل عراق      منصور عبدالمحسن الاسدي              96

76- تجمع ملي آشوري ها        عوديشو ملكو كوركيس                     15

77- سازمان عمل اسلامي
عراق فرماندهي كل                علاء حمود صالح ال طعمه                45

78- فراكسيون انتفاضه شعبانيه
سال 1991 عراق                   يحيي كاظم العصامي                       42

79- تجمع نوادگان انقلاب بيستم   عبدالحسين عبدالعظيم الياسين           42

80- حزب اسلامي دمكراتيك    عباس صاحب العسكري              130

81- كادرها و نخبگان ملي مستقل   فتح الله غازي اسماعيل            180

82- تجمع جمهوري عراق          سعدعاصم الجنابي                   275

83- جنبش وفاق اسلامي          جمال محمد حسن الوكيل                67

84- حزب ملي دمكراتيك        نصيرچادرچي                           48

85- حزب نجات ملي عراق      سامي زيدان خلف                       132

86- فراكسيون عراق مستقل     وليد عبدالرحمن العمر                   57

87- تجمع به خاطر دمكراسي عراق  رحيم ابوجري الساعدي         102

88- جنبش جامعه دمكراتيك         حميد الكفائي 
                                        (سخنگوي شوراي انتقالي سابق)      31

89- اتحاديه كل جوانان عراق      ساجد حطاب                            114 

90- حزب ملت عراق دمكراتيك  عبدالرضا جميل ناصر الخفاجي      75

91- جريان عراق دمكراتيك     عزيز الياسري                              64

92- تجمع ملي جريان الوسط    محمدعبدالكريم محمد                      39

93- تجمع شهروندان مستقل بغداد   علي فاضل علي                        31

94-  حزب عراقيون              غازي الياور(رئيس جمهور موقت)      80
  
95- فراكسيون مشاركت و آزادي    مشعان الجبوري                        16

96- ليست مستقلين                 هادي جبار حمادي الشيباني              103

97- حزب ملي برادري عراق    رعد سلمان علوان العبيدي                181

98- تجمع ملي                     هناء ادوار جورج                            71

99- تجمع دمكرات هاي مستقل  عدنان پاچه چي                             63

100- جنبش مشروطه سلطنتي  شريف علي بن الحسين                    275

101- جبهه ملي وحدت عراق  حسن زيدان خاف اللهيبي                    216

102- جبهه دمكراتيك عربي    فهران حواس الصيد                         50

103-  جنبش برادري ملي     نديم حاتم سلطان التميمي                       48

104- جبهه ترقي خواهي مستقل  عبدالكريم صالح الربيعي                 102

105-  ليست الرساله ملي            احمد يعكوب العبيدي                     60

106- مجلس عشائر
موصل يكپارچه                     انور ندي رحيل                             48

107- امير احمد طه احمد ياسين      مستقل                                     -

108- جنبش افسران و
غير نظاميان آزاد                   نجيب الصالحي                              78

109-  نزار طالب عبدالكريم     مستقل                                         -

ليست ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق نيز توسط خبرگزاري مهر و در آدرس ذيل قابل دسترسي است:

http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=141535

کد مطلب 141751

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