گزارش ويژه خبرگزاري مهر از ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق

آمار نهائي احزاب و گروه هاي شركت كننده درانتخابات و ائتلاف هاي تشكيل شده به شرح ذيل است:
حزب يا نامزد مستقل رئيس حزب تعداد نامزدها
1- حزب ملي دمكراتيك آزاد هيثم الحسني 63
2- حزب محافظه كاران كردستان زيد عمر خضرالسورجي 12
3- فراكسيون فراتي هاي مستقل شاكر عبدالاميرخشان الجباسي 143
4- سازمان ثارالله اسلامي يوسف سنادي عبدالواحد 12
5- جنبش اصلاحات و پيشرفت يزيدها امين فرحان جيجو 12
6- تجمع عشائر عراق دمكراتيك غالب سعود شلال الركابي 51
7- حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني ابلحد افرام ساط 12
8- كنگره عراق دمكراتيك يكپارچه جودت كاظم محمد العبيدي 150
9- حزب سوسياليست دمكراتيك كردستان - 38
10- حزب حل دمكراتيك كردستان فائق محمداحمد 12
11- جنبش 15 شعبان اسلامي رزاق ياسرمظهر 47
12- جنبش نهضت عراق جديد احمد محمد فيصل 45
13- حزب وحدت اسلامي محمد الموسوي القاسمي 19
14- مشعل عوادالساري نامزد مستقل -
15- جماعت اسلامي كردستان محمد نجيب البرزنجي 12
16- تجمع قاسمي دمكراتيك قاسم امين الجنابي 18
17- جمعيت مستقل بابل سالم كاظم ناجي 48
18- تجمع عراق مستقل جاسم حسين صكر 117
دمكراتيك
براي آزادي وسازندگي
19- تجمع مردمي دمكراتيك عراق خلف المنشدي 24
20- تجمع وحدت ملي عراق نهرومحمد عبدالكريم 275
21- عبدالستار جبركاطع العبودي مستقل -
22- علي مسلم جارالله البيضائي مستقل -
23- محمد رشاد خليل الفضل مستقل -
24- ابراهيم خليل سعيد مستقل -
25- عبدالامير عبيس الصباح انصراف داد -
26- ابراهيم شفيق خليل البصري مستقل -
27- سعدون غلام علي عبدالكريم مستقل -
28- حكمت داود حكيم با حزب ديگر ائتلاف كرد -
29- سلمان ناصر حسين مكوطر انصراف داد -
30- رجاء الخزاعي در ليست العراقيه وارد شد -
31- محمد كاظم فيروز الهنداوي مستقل -
32- مثني فاضل محمد مستقل -
33- احمد طه احمد ياسين مستقل -
34- مالك عبدالحسين غفوري مستقل -
35- محمد محسن علي الزبيدي مستقل -
36- راجحه احمد صالح البغدادي انصراف داد -
37- ماجد عبدالرحيم وهيب الجامعي انصراف داد -
38 - امين حيدر حمد انصراف داد -
39- عباس علي زكي حسون انصراف داد -
40 - محمد عبد عواد انصراف داد -
41- عبدالرزاق جواد جابر انصراف داد -
42- عامر علي حسين عويد المرشدي انصراف داد -
43- كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني انصراف داد -
44- غالب محسن عبدحسين الصباحي انصراف داد -
45- عبدجاسم الساعدي انصراف داد -
46- محمد دحام نزال انصراف داد -
47- باقر الباقر انصراف داد -
48- وادي محمد وادي حيال خليفه انصراف داد -
49- فلاح حسن عبدالامير العارضي انصراف داد -
50- احمدحسن محمود انصراف داد -
51- عادل عبدالمهدي شبر
(از عنوان مستقلي خارج و در ليست عراق يكپارچه وارد شد ) -
52- محمود طه عبودالقرنه الجبوري مستقل -
53- حزب اسلامي دمكراتيك عباس صاحب العسكري 130
54- تجمع ملي عراق حسين محمد الجبوري 124
55- جنبش ملي تركمان حسام الدين علي ولي 36
56- حزب اسلامي عراق محسن عبدالحميد 275
57- حركت الدعوه الاسلاميه عادل عبدالرحيم مجيد 50
58- حزب الوحده مبدرسلمان ويس 208
59- حزب سازندگي دمكراتيك اسعد حامد رباح العبادي 30
60- انجمن ملي رهبران
وشيوخ عشائر عراق ثامرنجم حسن عبدالله 57
61- ليست مستقل ها نزار علي محسن الوائلي 48
62- تجمع پادشاهي هاشمي عراقي شريف مامول عبدالرحمن ال يسان 164
63- جبهه عمل مشترك دمكراتيك عباس هادي جبر 111
64- مجلس اعيان عراق نزار حبيب خيزران 70
65- جريان اسلامي دمكراتيك حسين العادلي 64
66- شوراي عراقي سازمان هاي
انساني غيردولتي جبارمصطاف حسون علي 46
67- ائتلاف ملي دمكراتيك سمير شاكر الصميدعي 36
68- حزب امت عراق دمكراتيك مثال الالوسي 25
69- اتحاد اسلامي اكراد فيليه عراق ثائر ابراهيم الفيلي 22
70- ائتلاف ملي دمكراتيك مالك دوهان الحسن 189
71- تجمع عراق دمكراتيك فرقد معز الدين القزويني 111
72- حزب ليبرال دمكراتيك عراق محمد باقرالسهيل 37
73- جبهه عربي يكپارچه وصفي عاصي حسن العبيدي 24
74- هيات عراقي سازمان هاي
مستقل جامعه مدني باسل عبدالوهاب العزاوي 80
75- تجمع بيان مستقل عراق منصور عبدالمحسن الاسدي 96
76- تجمع ملي آشوري ها عوديشو ملكو كوركيس 15
77- سازمان عمل اسلامي
عراق فرماندهي كل علاء حمود صالح ال طعمه 45
78- فراكسيون انتفاضه شعبانيه
سال 1991 عراق يحيي كاظم العصامي 42
79- تجمع نوادگان انقلاب بيستم عبدالحسين عبدالعظيم الياسين 42
80- حزب اسلامي دمكراتيك عباس صاحب العسكري 130
81- كادرها و نخبگان ملي مستقل فتح الله غازي اسماعيل 180
82- تجمع جمهوري عراق سعدعاصم الجنابي 275
83- جنبش وفاق اسلامي جمال محمد حسن الوكيل 67
84- حزب ملي دمكراتيك نصيرچادرچي 48
85- حزب نجات ملي عراق سامي زيدان خلف 132
86- فراكسيون عراق مستقل وليد عبدالرحمن العمر 57
87- تجمع به خاطر دمكراسي عراق رحيم ابوجري الساعدي 102
88- جنبش جامعه دمكراتيك حميد الكفائي
(سخنگوي شوراي انتقالي سابق) 31
89- اتحاديه كل جوانان عراق ساجد حطاب 114
90- حزب ملت عراق دمكراتيك عبدالرضا جميل ناصر الخفاجي 75
91- جريان عراق دمكراتيك عزيز الياسري 64
92- تجمع ملي جريان الوسط محمدعبدالكريم محمد 39
93- تجمع شهروندان مستقل بغداد علي فاضل علي 31
94- حزب عراقيون غازي الياور(رئيس جمهور موقت) 80
95- فراكسيون مشاركت و آزادي مشعان الجبوري 16
96- ليست مستقلين هادي جبار حمادي الشيباني 103
97- حزب ملي برادري عراق رعد سلمان علوان العبيدي 181
98- تجمع ملي هناء ادوار جورج 71
99- تجمع دمكرات هاي مستقل عدنان پاچه چي 63
100- جنبش مشروطه سلطنتي شريف علي بن الحسين 275
101- جبهه ملي وحدت عراق حسن زيدان خاف اللهيبي 216
102- جبهه دمكراتيك عربي فهران حواس الصيد 50
103- جنبش برادري ملي نديم حاتم سلطان التميمي 48
104- جبهه ترقي خواهي مستقل عبدالكريم صالح الربيعي 102
105- ليست الرساله ملي احمد يعكوب العبيدي 60
106- مجلس عشائر
موصل يكپارچه انور ندي رحيل 48
107- امير احمد طه احمد ياسين مستقل -
108- جنبش افسران و
غير نظاميان آزاد نجيب الصالحي 78
109- نزار طالب عبدالكريم مستقل -
ليست ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق نيز توسط خبرگزاري مهر و در آدرس ذيل قابل دسترسي است:
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