ثبت نام کاندیداهای دانشجوی نمونه از 10 مهر ماه/ شرایط و مهلت ثبت نام

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دانشجویان علاقمند برای شرکت در این رقابت تا 30 مهر ماه فرصت دارند تقاضای الکترونیکی خود را با مراجعه به پایگاه اینترنتی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ثبت کنند.

وی افزود: دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با معدل کل 16 در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته، معدل 17 در مقطع کارشناسی‌ارشد، معدل 16 در مقطع دکتری حرفه ای، معدل 17 در مقطع دکتری تخصصی و معدل 15 در مقطع دکتری تخصصی بالینی گذرانده باشند می توانند در این رقابت شرکت کنند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم خاطرنشان کرد: هر دانشجو در هرمقطع یک بار می تواند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود.

بذرافشان افزود: ارائه تأییدیه برای کلیه فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی ضروری است و صرفاً فعالیتهای صورت گرفته در مقطع فعلی دانشجو ملاک محاسبه و امتیاز است.