دانشگاه آزاد قزوین بستر رشد و تعالی دانشجویان را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی عصر دوشنبه در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید در سخنانی با تبریک هفته دفاع مقدس اظهارداشت: ما هرچه داریم از عنایات خداوند و خون شهداست زیرا شهدای گران قدر با نثار خون خود جاودانه شدند تا ما در سایه امنیت و آسایش زندگی کنیم و ایرانی در شان ایران بسازیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به حمایت های امام راحل و مقام معظم رهبری از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی یادآورشد: حمایت های امام راحل(ره) موجب شد این دانشگاه به جایگاه ارزشمند امروز دست یابد.

وی افزود : باید قدردان حمایت های مادی و معنوی امام (ره) ، مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای هیات موسس و آیت الله هاشمی رفسنجانی، برای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.



موسی خانی سپس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را به دلیل وجود بسترهای مناسب برای رشد و تعالی یکی از بهترین دانشگاه های کشور معرفی و تاکید کرد: حضور استادان برجسته و بنام کشور، وجود زیر ساخت های مناسب آموزشی، رفاهی، فرهنگی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، این دانشگاه را به یکی از مراکز علمی مطرح کشور تبدیل کرده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: انعقاد قراردادهای همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با دانشگاه های معتبر دنیا، پذیرش تعداد زیادی از دانشجویان این واحد در دانشگاه های مطرح جهان، قبولی بیش از یک هزار و 170 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد، کسب مقام های برتر مسابقات جهانی روبوکاپ، بتن و سازه های پل ماکارونی، مسابقات ملی خودروهای الکتریکی، خودروی خورشیدی، این دانشگاه را به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح منطقه و جهان پر آوازه کرده است.



موسی خانی در ادامه به حمایت های مادی و معنوی این دانشگاه از نخبگان اشاره و تصریح کرد: تخفیف در شهریه، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، حمایت دانشجویان پژوهشگر برای حضور در کنفرانس ها و همایش های بین المللی و حمایت از ایده های جدید بستر مناسبی را برای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ایجاد کرده و افتتاح مرکز رشد واحدهای فن آوری با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا صورت گرفته است.



وی سپس خطاب به اولیای دانشجویان اظهارداشت: شما با به امانت گذاشتن عمر ارزشمند فرزندان و سرمایه خود مطمئن باشید که این دو امانت در دانشگاه به خوبی حفظ و این سرمایه ها در تعالی علمی فرزندانتان هزینه خواهد شد.



موسی خانی در ادامه خواستار تعامل بیشتر خانواده ها با دانشگاه شد و افزود: خانواده ها می توانند با انتقال ایده ها و پیشنهادها و نظارت بر رفتار فرزندان شان، ما را در پیشبرد اهداف دانشگاه یاری کنند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در پایان خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان باید انتظارات خود را از نظر آموزشی و پژوهشی را افزایش دهند و ضمن احترام گذاشتن به محیط دانشگاه و با رعایت پوشش مناسب حریم دانشگاه را حفظ کنند.



وی افزود: معیار دانشجو فرهیختگی است و فرهیختگی دانشجو باید در رفتار و گفتارش تجلی پیدا کند.



در ادامه حجت الاسلام حیدری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در سخنانی ضمن تبریک به دانشجویان برای قبولی و پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین طی کردن مدارج علمی و معنوی و تکامل انسانی را از نعمت های خداوند دانست و اظهارداشت: انسان هایی به خداوند نزدیک ترند که عالم و اندیشمند باشند و در کنار کسب علم به تهذیب نفس و پرهیزگاری هم دست یابند.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: باید به یاد کسانی بود که همه هستی خودشان را فدا کردند تا هم اکنون ما مراحل ترقی را طی کنیم.



حجت الاسلام حیدری در پایان تاکید کرد: باید در همه محیط های علمی از مسائل معنوی غفلت نکنیم و با توجه به مسائلی همچون عفاف، حجاب، ارزش های های اخلاقی و نماز در جهت حفظ شخصیت انسانی گام برداریم.



در پایان این مراسم با حضور مسئولان از دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی این دانشگاه که در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های معتبر دولتی و آزاد پذیرفته شده بودند با اهدای جوایزی تقدیر و تشکر شد.

