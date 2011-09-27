پرسشنامه یکپارچه دانشجویان جدیدالورود ابلاغ شد/ سئوالات پرسشنامه

به گزارش خبرنگار مهر، این پرسشنامه توسط ستاد مرکزی استقبال از دانشجویان جدیدالورود مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است.
این پرسشنامه که مخصوص دانشجویان جدیدالورود است حاوی سوالاتی است که پاسخ به آنها امکان شناسایی وضعیت شخصی و خانوادگی، توانمندیها و استعدادهای دانشجویان جدیدالورود را فراهم می کند و قابلیت تبدیل به بانک اطلاعاتی متشکل از مشخصات، مهارتها، توانمندیها و نیازهای دانشجویان جدیدالورود را نیز دارد.
محورهای پرسشهای این پرسشنامه شامل مشخصات عمومی، تحصیلی، ایثارگری، افراد خانواده، توانمندیها و مهارتهای قرآنی و مذهبی، ورزشی، رایانهای، زبانآموزی، هنری و ادبی، و مهارتهای اجتماعی و زندگی دانشجویان جدیدالورود است.
بر اساس توصیه نامه ستاد مرکزی استقبال از دانشجویان جدیدالورود، ستادهای استقبال در دانشگاهها موظف شدهاند از یک پرسشنامه واحد برای ثبت اطلاعات دانشجویان استفاده کنند.
این پرسشنامه جایگزین تمامی پرسشنامههای تشکلهای دانشجویی، ادارات فرهنگی، حراست و ... شده است.
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