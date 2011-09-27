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۵ مهر ۱۳۹۰، ۷:۲۴

کاراته قهرمانی جهان - مالزی/

برنامه مبارزات ملی‌پوشان ایران اعلام شد

برنامه مبارزات ملی‌پوشان ایران اعلام شد

براساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته، کاراته کاهای رده سنی زیر 21 سال در اولین روز مسابقات جهانی به روی تاتامی می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان از روز 21 مهرماه به میزبانی مالزی در شهر "مالکا" برگزار می شود. در اولین روز کاراته کاهای رده سنی امید یا زیر21 سال به روی تاتامی می روند. بهمن عسگری، علی فداکار، سید مهدی موسوی یا سجاد گنج زاده نمایندگان کشورمان در روز نخست هستند.

این مسابقات 22 مهرماه با برگزاری رقابتهای جوانان (رده سنی 16 و 17) دنبال می شود که   محمد شایگان، شاهین جعفری، سجاد حیاتی، عماد مژدهی و  شاهین بلالایی از تیم ایران به دیدار رقبای خود می‌روند.

شنبه 23 مهرماه کاراته کاهای رده سنی نوجوانان(14 و 15) رقابتهای خود را برگزار می کنند که آرش علی‌نژاد، فرزام شفیعی، علی نجفی،  شهاب نوروزی و مسعود پرویز در قالب تیم ایران به روی تاتامی می‌روند.

رقابتهای کاتای رده سنی نوجوانان در هر دو بخش تیمی و انفرادی هم در آخرین روز مسابقات یعنی یکشنبه 24 مهرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1417519

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