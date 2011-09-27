گازرسانی به محور صنعتی تاکستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر عصر دوشنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی طرح گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ در شهرستان تاکستان با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال آغاز شد.

برای گازرسانی به این محور 23 کیلومتر لوله گذاری با قطرهای 16،12، 10 و هشت اینچ به همراه نصب یک ایستگاه CGS با ظرفیت 30 هزارمترمکعب بر ساعت صورت گرفته است.

شریفی رئیس مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان در مراسم افتتاح این طرح گفت: این طرح به منظور گازرسانی به شهرک صنعتی ایران خودرو، طرح توسعه شهرک صنعتی حیدریه، لوپ کردن خط به محور صنعتی تاکستان به منظور تقویت شبکه های موجود، گازرسانی به صنایع و CHP های مستقر در این محور، گازرسانی به شرکت پرشین فولاد بعنوان یکی از صنایع بزرگ استان و نیز امکان احداث جایگاه CNG در این مسیر انجام شده است.

وی با اشاره به هزینه گازرسانی به این محور افزود: عملیات اجرایی محور صنعتی شامی شاپ از 24 آذر ماه سال گذشته آغاز شد و در هفته دفاع مقدس و شش ماه زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.

این مسئول اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح ضمن کاهش هزینه های تولید زمینه افزایش بهره وری در صنعت منطقه فراهم شود.