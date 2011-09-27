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۵ مهر ۱۳۹۰، ۷:۵۹

اکبری به مهر اعلام کرد:

صدور 310 مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی

صدور 310 مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی

مسئول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور 310 مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی در 6 ماهه ابتدای امسال خبر داد.

محمد حسین اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی، اظهار داشت: براساس بند الف از ماده یک آئین نامه نظارت  بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری در مجموع 310 مجوز تاسیس این دفاتر صادر شد که از این تعداد 162 مجوز مربوط به تهران و 148 مجوز مربوط به شهرستان ها بوده است.

وی تعداد مجوزهای لغو شده در این مدت را 8 فقره اعلام کرد و گفت: براساس بازرسی های به عمل آمده از 465 دفتر خدمات مسافرت هوایی در کل کشور از سوی بازرسان کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری 61 مجوز به دلیل عدم رعایت قوانین و تطبیق با آیین نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شدند.

مسئول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: از این تعداد 33 مجوز به جهت رفع مشکلات آئین نامه ای در بازرسی های کارشناسان کمیته فنی و رضایت شاکیان پرونده های مطرح شده رفع تعلیق شده است.

اکبری با اشاره به اختصاص 25 مجوز به ایثارگران در 6 ماه گذشته، بیان کرد: از ابتدا تاکنون 2 هزار و 63 دفتر خدمات مسافرت هوایی تشکیل شده که 879 دفتر در تهران و یک هزار و 183 دفتر در شهرستان تاسیس شده است.

کد مطلب 1417523

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