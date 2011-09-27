صدور 310 مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی

محمد حسین اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی، اظهار داشت: براساس بند الف از ماده یک آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری در مجموع 310 مجوز تاسیس این دفاتر صادر شد که از این تعداد 162 مجوز مربوط به تهران و 148 مجوز مربوط به شهرستان ها بوده است.

وی تعداد مجوزهای لغو شده در این مدت را 8 فقره اعلام کرد و گفت: براساس بازرسی های به عمل آمده از 465 دفتر خدمات مسافرت هوایی در کل کشور از سوی بازرسان کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری 61 مجوز به دلیل عدم رعایت قوانین و تطبیق با آیین نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شدند.

مسئول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: از این تعداد 33 مجوز به جهت رفع مشکلات آئین نامه ای در بازرسی های کارشناسان کمیته فنی و رضایت شاکیان پرونده های مطرح شده رفع تعلیق شده است.

اکبری با اشاره به اختصاص 25 مجوز به ایثارگران در 6 ماه گذشته، بیان کرد: از ابتدا تاکنون 2 هزار و 63 دفتر خدمات مسافرت هوایی تشکیل شده که 879 دفتر در تهران و یک هزار و 183 دفتر در شهرستان تاسیس شده است.