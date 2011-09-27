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۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۰

برای دیدار مقابل سوون/

کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن به تماشاچیان بلیط رایگان می دهند

کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن به تماشاچیان بلیط رایگان می دهند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئولان کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن با توجه به اهمیت دیدار تیم خود مقابل "سوون سامسونگ"، اقدام به خریداری بلیط این دیدار کرده و به هواداران خود بلیط رایگان می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قوانین AFC، بلیط فروشی در دیدارهای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا امری واجب به حساب می‌آید بنابراین معمولا باشگاه‌ها کمتر اقدام به خرید بلیط دیدارهای خود در مسابقات لیگ قهرمانان کرده و از هواداران خود می‌خواهند حضور پررنگی در این دیدارها داشته باشند.

اما مسئولان کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن با توجه به اهمیت دیدار روز چهارشنبه ذوب‌آهن مقابل سوون سامسونگ و برای استقبال بیشتر هواداران بخش عمده‌ای از بلیط های این دیدار را خریداری کرده و اعلام کرده‌اند هواداران ذوب‌آهن می‌توانند به صورت رایگان این بازی را تماشا کنند.

هواداران ذوب‌آهن از امروز تا ظهر چهارشنبه فرصت دارند که به دفتر کانون هواداران ذوب‌آهن واقع در خیابان میرداماد مراجعه کرده و بلیط این دیدار را تهیه کنند.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره جنوبی از ساعت 17 و 20 دقیقه چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1417526

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