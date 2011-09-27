برگزاری جشنواره مدهامتان در شهرستان فریدونشهر

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های قرآنی در شهرستانها و روستاهای استان اصفهان اظهار داشت: این جشنواره 27 شهریور امسال با استقبال مناسب اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان و دیگر اقشار در کانون فرهنگی هنری بقیه‌الله روستای سیبک به نمایندگی از کانونهای مساجد شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه استقبال مناسبی از سوی مردم این شهرستان از جشنواره مدهامتان به عمل آمد، تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدونشهر با اهدای یادبود به همه شرکت کنندگان مسابقه باعث گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به این جشنواره قرآنی شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدونشهر در مورد رشته‌های این جشنواره، گفت: جشنواره مدهامتان در فریدونشهر در رشته‌های اذان، ترتیل و قرائت قرآن کریم برگزار شد.

وی بیان داشت: تشویق جوانان و نوجوانان به برنامه‌های فرهنگی هنری و قرآنی باعث ارتقای سطح فرهنگی و قرآنی جامعه می‌شود و برنامه‌های قرآنی در صورت استمرار و برگزاری دائمی، تاثیرات قابل توجهی بر جامعه خواهند داشت.

رحیمی اضافه کرد: در حال حاضر جای خالی آموزشهای قرآنی در استان احساس می‌شود مسئولان باید با برنامه‌ریزی برای افزایش این آموزشها و ارائه لوح‌های فشرده به جوانان، به ارتقای سطح قرآنی جامعه کمک کنند.