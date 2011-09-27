به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر که در دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل اندونزی مصدوم شد، به دلیل کشیدگی رباط صلیبی نزدیک به سه هفته از میادین فوتبال دور شد و طی هفته‌های گذشته فعالیت‌های درمانی خود را ادامه داد.

وی هنگام سفر ذوب‌آهن به کره جنوبی تیم را همراهی نکرد و زیر نظر پزشک تیم ملی مشغول فعالیت‌های درمانی خود بود.

حدادی‌فر به طور قطع در بازی چهارشنبه ذوب‌آهن مقابل سوون سامسونگ به میدان نمی‌رود اما بعد از این بازی پا به توپ می‌شود و در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.

با این حساب اگر اتفاقی نیفتد، ذوب‌آهن در بازی روز چهارشنبه با سوون همه بازیکنان خود را در اختیار دارد.

محمد قاضی که طبق گفته پزشکان ذوب‌آهن پیش از بازی این تیم با شاهین بوشهر مشکلی برای بازی کردن نداشت، به یک باره در آستانه سفر این تیم به بوشهر سرما خورد و نتوانست تیمش را در بوشهر همراهی کند.