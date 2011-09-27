  1. استانها
  2. اصفهان
۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۲

در بازی با السد/

جانواریو برای سپاهان به دلیل مصدومیت به میدان نمی‌رود

جانواریو برای سپاهان به دلیل مصدومیت به میدان نمی‌رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سپاهان در حالی به مصاف السد قطر می‌ رود که در این بازی فابیو جانواریو هافبک برزیلی خود را به همراه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان در این بازی فابیو جانواریو، هافبک برزیلی خود را به همراه ندارد و در سفر به قطر هم او را همراه خود نبرده است.

جانواریو که در بازی‌های گذشته هم به دلیل مصدومیت نمی‌توانست به صورت کامل به میدان برود، در اصفهان می‌ماند و فعالیت‌های درمانی خود را ادامه می‌دهد.

وضعیت سید جلال حسینی، مدافع سپاهان برای بازی چهارشنبه نسبتاً مطلوب است و این مدافع همراه تیم به قطر می‌رود.

سپاهان در بازی چهارشنبه علاوه بر جانواریو اکبر ایمانی را در اختیار ندارد. این بازیکن در بازی رفت سپاهان السد با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شده بود.

اسامی داوران دیدار برگشت دیدار سپاهان و السد در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18 و 50 دقیقه ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه

داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن، کمک‌ها: تورو ساگارا و توشیوکی ناگی از ژاپن، داور چهارم: ریوجی ساتو از ژاپن

ناظر داوری: عبدالرحمان عبدالخالق از بحرین

ناظر بازی: ناصر الریامی از عمان

کد مطلب 1417532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها