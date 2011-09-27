تبیین فضای ارزشی دفاع مقدس برای نسل جوان ضروری است

حسین فرمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رتبه نخست ایثارگری شهرستان آران و بیدگل از بین 300 شهرستان سراسر کشور گفت: شهرستان آران و بیدگل با اعزام شش هزار و 700 رزمنده به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل،840 شهید، دو هزار جانباز و 83 آزاده تقدیم میهن اسلامی‌ کرده است.

وی جمعیت 72 هزار نفری شهرستان آران و بیدگل بر اساس سرشماری سال 1375 را یادآور شد و بیان کرد: با احتساب این جمعیت، دارالشهدای آران و بیدگل در طول هشت سال دفاع مقدس به طور میانگین از هر 87 نفر، یک شهید به جهان اسلام تقدیم کرده که این میانگین در استان اصفهان از هر 220 نفر یک شهید بوده است.

وی، گنجینه انقلاب اسلامی، شهدا و دفاع مقدس آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) را میراث معنوی منحصر به فرد خواند و افزود: همجواری این مکان با حرم مطهر فرزند بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) و گلزار شهدای مدفون در آستان مقدس، فضای معنوی خاصی را ایجاد کرده که بازدید حدود 70 هزار نفر در قالب کاروان های طلاب، دانشجویان، دانش آموزان و بسیاری از مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری از این مکان، مبین این موضوع است.

مسئول گنجینه انقلاب اسلامی، شهدا و دفاع مقدس آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع)، حفظ آثار شهدا را مستلزم شرایط ویژه ای جهت نگهداری دانست و افزود: بسیاری از این آثار به دلیل عدم آشنایی خانواده های شهدا با نحوه صحیح نگهداری در منازل در معرض نابودی است در حالیکه این گنجینه شرایط اصولی نگهداری آثار را فراهم کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تمام آثار مکتوب و تصاویر شهدا در حال تصویربرداری است که پس از اتمام کار، در نرم افزار ویژه ای ثبت خواهد شد و نمونه ای از آن در معرض دید بازدیدکنندگان گنجینه قرار خواهد گرفت و در مرحله پایانی جمع آوری آثار شهدا، نسبت به حفظ و نگهداری، مرمت و میکروب‌زدایی اصل آثار اقدام خواهد شد.

فرمانیان تصریح کرد: با توجه به مطالعه صورت گرفته و شیوه‌های نوین حفظ آثار و سیستم‌های مناسب سرمایشی، گرمایشی، محافظت در برابر نور و غیره گنجینه شهدا بهترین مکان برای نگهداری این آثار است.

این رزمنده دوران دفاع مقدس از خانواده‌ها و همرزمان شهدا خواست برای تحویل آثار و تکمیل اطلاعات زندگینامه و خاطرات شهدای گرانقدر، به دفتر گنجینه مراجعه کنند.

گنجینه انقلاب اسلامی، شهدا و دفاع مقدس حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع) به همت هیئت رزمندگان ثارالله آران و بیدگل در مهر ماه سال 1383 تأسیس شده و با نگهداری از چهار هزار قطعه اثر از شهدای شهرستان آران و بیدگل و 15 شهر و روستای تابعه این شهرستان، در ضلع شرقی این آستان مقدس واقع شده است.