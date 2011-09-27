پرده برداری از تندیس سرداران شهید آذربایجان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، شهردار کلانشهر تبریز در آیین پرده برداری از هفت سردار شهید آذربایجان گفت: این تندیس ها با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا به ویژه سرداران شهید آذربایجان به همت شهرداری منطقه هشت و توسط استاد احد حسینی ساخته و در میدان شهدا به عنوان نماد ایثار و مقاومت تبریز نصب شده اند.

وی با اشاره به هدف شهرداری از این اقدام افزود: شهرداری تبریز به منظور عطرآگین کردن فضای شهر به یاد و نام شهدا و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدام به ساخت و نصب این تندیس ها کرده و تلاش کرده است با این کار از نمادهای زنده مقاومت و ایثار تجدید یاد کند.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود از نصب تصاویر چهار هزار و 620 شهید دلاور تبریز در معابر و خیابان های شهر به عنوان اقدام ارزشی دیگر شهرداری یاد و بیان کرد: این اقدام نیز در راستای یادآوری دلاور مردی های شهدا و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان از سوی شهرداری به مرحله اجرا درآمده است.

شهردار تبریز در ادامه ابراز امیدواری کرد با این اقدامات، مدیریت شهری توانسته باشد در راستای انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان موفق باشد.

علیرضا نوین همچنین تلاش برای پاسداشت مقام و جایگاه رفیع شهدا و ایثارگران از سوی شهرداری را واجب عینی دانست.

وی بر لزوم تلاش همه جانبه مسئولان و آحاد جامعه در راستای ترویج و انتقال ارزش های دفاع مقدس تأکید و بیان کرد: شهرداری تبریز طی سال های گذشته و براساس وظیفه ذاتی و تکلیف ملی و میهنی خود گام های اساسی در راستای حفظ ارزش ها و پاسداشت مقام شهدا برداشته که از آن جمله می توان به برگزاری یادواره های متعدد سرداران و شهدای گرانقدر استان، احداث سقاخانه های متعدد در نقاط مختلف شهر به نام شهیدان، نام گذاری معابر و محلات به نام شهدا، مسقف سازی قبور مطهر شهدا، ساماندهی گلزارهای شهدای داخل شهر، نصب تصاویر شهدا در معابر شهری و در تازه ترین اقدام ساخت و نصب تندیس هفت سردار نام آور آذربایجان اشاره کرد.

شهردار تبریز تاکید کرد: موجودیت و بقای کشور و انقلاب مرهون خون پاک شهیدان است و ما وظیفه داریم در حفظ، نشر و اشاعه فرهنگ ایثار و مقاوت و حرکت در مسیر آرمان های والای شهدا کوشا باشیم.

شهردار تبریز افزود: این قبیل اقدامات همه ما را برای فردایی بیمه می کند که به عنوان جاماندگان از کاروان شهدا نیازمند شفاعت یاران عزیز از دست رفته هستیم.

3 میلیارد ریال هزینه ساخت تندیس سرداران شهید آذربایجان



در ادامه این مراسم همچنین علی مدبر، شهردار منطقه هشت تبریز گفت: برای طراحی و ساخت تندیس سرداران شهید آذربایجان بالغ بر سه میلیارد ریال اعتبار از سوی این منطقه هزینه شده است.

وی این اقدام شهرداری تبریز را گامی کوچک در راستای گرامیداشت یاد و خاطره اسوه های ایثار و شهادت اعلام و بیان کرد: شهدا به عنوان چراغ هدایت، حق بزرگی بر گردن ملت و انقلاب دارند و هر قدمی که برای پاسداشت این عزیزان انجام گیرد تنها یک ادای دین است.

شهردار منطقه هشت تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف ساخت این تندیس ها، اضافه کرد: تندیس های قدیمی موجود در میدان شهدا به جهت قدمت و کهنگی به هیچ وجه در شأن سرداران شهید استان نبود به همین منظور ما به فکر جایگزینی تندیس های جدید و آبرومند افتادیم و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام گرفت.

وی افزود: پس از انتشار فراخوان طراحی و دریافت طرح های پیشنهادی، در نهایت طرح استاد بهزاد پروین قدس هنرمند متعهد و از یادگاران دوران دفاع مقدس مورد پذیرش قرار گرفت و این تندیس ها برای اجرا به استاد احد حسینی مجسمه ساز برجسته تبریزی واگذار شد.

مدبر مدت زمان صرف شده برای ساخت تندیس سرداران شهید آذربایجان را شش ماه کاری اعلام و تصریح کرد: این تندیس ها با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال و در مدت شش ماه ساخته شدند تا همزمان با هفته دفاع مقدس امسال مورد بهره برداری قرار گیرند.

شهردار منطقه هشت تبریز در ادامه افزود: تندیس سرداران شهید استان با نظارت و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و حمایت های شورای شهر تبریز از سوی شهرداری منطقه هشت و توسط استاد حسینی ساخته شده اند.

گفتنی است تندیس سرداران مهدی باکری، حمید باکری، فکوری، حسن باقری، حسن شفیع زاده، تجلایی و یاغچیان در میدان شهدا تبریز نصب و پرده برداری شد.