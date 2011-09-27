به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "شبی با قافله شهدای ارس" با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و سپاه ناحیه جلفا و ستاد یادواره شهدای شهرستان جلفا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این منطقه با حضور مردم شهیدپرور منطقه در مسجد امام زمان (عج)جلفا و در جوار مزار شهدای گمنام برگزار می شود.



بر همین اساس این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی سردار نوعی اقدم و مداحی حاج آقا سرباز برپا می شود.

گفتنی است مردم غیور و شهید پرور شهرستان جلفا در ایام جنگ تحمیلی 212 شهید را به انقلاب اسلامی ایران تقدیم نکردند.