عکاسی نیایش باید مبدا، ‌معنی و هدف مشخصی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطقی شامگاه دوشنبه در کارگاه تخصصی عکس با موضوع مستند اجتماعی در تبریز اظهار داشت: واقعه عظیم انقلاب اسلامی و پس از آن دفاع مقدس تحولاتی را در حوزه عکس مستند اجتماعی پدید آورد که این تحولات تبدیل به حرکتی جریان ساز در جامعه شد.

وی افزود: عکس، رسانه ای قدرتمند است که در کنار سایر رسانه های مکتوب رسالت پیام رسانی را بر عهده دارد و برای رشد و تعالی عکاسی ارزش مدار باید این جریان در حوزه هنر عکاسی تقویت شود تا آثاری ماندگار در سطح بین المللی تولید و ارائه شود.

ناطقی در ادامه به بررسی وضعیت عکاسی در ایران پرداخت و گفت: این هنر تاثیرگذار سابقه طولانی و درخشانی در ایران دارد و دلیل این مدعا نیز حضور عکاسان برجسته با آثاری گرانسنگ در حوزه های مختلف است اما متاسفانه در حال حاضر وضعیت عکاسی کشور ما در مقایسه با جایگاه عکاسی در دنیا بسیار متفاوت است.

وی با تاکید بر کارکردهای تاثیرگذار عکس در جامعه، اظهار امیدواری کرد: با تدابیر و تمهیدات نهادها و متولیان فرهنگی این معضل در حوزه هنر عکاسی مرتفع شود.

ناطقی همچنین با اشاره به مشکلات فراروی عکاسی در اماکن متبرکه، خواستار ایجاد راهکار مناسب برای تسهیل حضور عکاسان برای خلق آثار متعالی و ماندگار در حوزه عکس رضوی شد.

وی در ادامه به شرح عکسهای مجموعه "مشق عشق" و "بمباران حلبچه" پرداخت.

براساس این گزارش احمد ناطقی متولد ۱۳۳۷ تهران و از عکاسان بنام ایران است.

وی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته کارگردانی است و عکاسی را از دهه ۵۰در دوره نوجوانی آغاز و در سالهای ۱۳۵۷تا۱۳۶۱دردوران انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق به صورت آماتور از تظاهرات و وقایع آن دوران عکاسی کرد.

وی از سال ۱۳۶۲به عنوان رئیس اداره عکس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عکاسی حرفه‌ای را آغاز کرد و در طول دوران جنگ هشتساله ایران و عراق به عنوان یکی از عکاسان مشهور جنگ، آثار زیادی را به ثبت رساند. عکسهای منحصر به فرد او از بمباران شیمیایی حلبچه او را به شهرت رساند.

احمد ناطقی در نمایشگاهای داخلی و بین‌المللی شرکت کرده و دارای جوائز متعدد از آنها است.