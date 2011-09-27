مرکز دندانپزشکی شرکت واحد تبریز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقی زاده شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با حمایت های شهردار تبریز و هئیت مدیره بزودی مرکز دندانپزشکی این شرکت راه اندازی و آماده ارائه خدمات به کارکنان و خانواده آنان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز مرکز دندانپزشکی این شرکت بصورت محدود فعالیت می کرد، افزود: با توجه به جمعیت سه هزار نفری خانواده بزرگ شرکت واحد لازم بود تا برای این تعداد خانواده تحت پوشش اقدام اساسی درخصوص مرکز دندانپزشکی صورت گیرد که این امر با پیگیریهای لازم به ثمر رسیده است.

تقی زاده در ادامه گفت: این مرکز همه روزه بجز روزهای تعطیل به ارائه خدمات به مراجعان خواهد پرداخت.

وی در ادامه تصریح کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به سلامتی و بهداشت و درمان کارکنان ارزش بسیار بالایی قائل است و این امر را برای فعالیت در محیطی سالم و ایمن لازم و ضروری می داند.