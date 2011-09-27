85 درصد هزینه اجرای آبیاری تحت فشار از سوی دولت پرداخت می شود

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای در مزارع و باغات استان در سال 1390 تا سقف 85 درصد هزینه ها بصورت کمک های بلاعوض دولتی است و برای 15 درصد هزینه های باقی مانده نیز با معرفی کشاورز یا باغدار به بانک های عامل، می توانند از تسهیلات با بهره کم استفاده کنند.

وی با اشاره به خشکسالی و کم آبی اقلیم سیستان و بلوچستان، گفت: تسهیلات و کمک های بلاعوض خوبی برای نصب و تجهیز آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات فراهم شده است.

وی افزود: یکی از روش های مهم که قطعا می تواند تولید کنندگان بخش کشاورزی را به این باور برساند که از آب های سطحی و زیر زمینی بصورت بهینه و با شرایط ایده آل استفاده کنند، اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات است که می تواند راندمان یا بهره وری افزایش آب را بین 70 تا 85 درصد ارتقا دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: به همه بهره برداران بخش کشاورزی توصیه می شود از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده و بهره برداری را به عمل آورند.