اختلالات فنی در شبکه گریبانگیر 10 هزار مشترک اینترنت شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این مشکل در پی بروز اختلالات فنی در شبکه سراسری اینترنت کشور اتفاق افتاده و تلاش در جهت رفع آن از سوی کارشناسان ادامه دارد.

هومان محمودی افزود: با تلاش های صورت گرفته هم اکنون مشترکین با کمی اختلال در سرعت اینترنت مواجهند که طی ساعات آینده این مشکل به طور کامل رفع خواهد شد.

در پی بروز مشکل فنی در یکی از روترهای شرکت ارتباطات زیرساخت کاربران اینترنت پرسرعت در شهرهای تهران، اراک، فارس و قم صبح دوشنبه دچار قطعی کامل و یا اختلال در ارتباط شده بودند.