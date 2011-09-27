اهل قلم رسالت خطیری در بیان حماسه دفاع مقدس دارند

سردار نورخدا قاسمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ارزشمند است که سهل و آسان به دست نیامده و جوانان غیوری خون خود را در این راه نثار ارزشها کرده اند ارزشهایی که باید از سوی اهل قلم برای عموم جامعه بالاخص نسل جوان به رشته تحریر درآید.

وی ادامه داد: امروز ایران به برکت خون شهدا و اندیشه امام راحل به یک قدرت منطقه و حتی جهانی تبدیل شده است و موفقیت دانشمندان جوان و غیرتمند این سرزمین در دستیابی به دانش هسته ای، ساخت ماهواره امید، طراحی و تولید سلاح های جنگی روز دنیا و .... انگشت حیرت را بردهان همه دشمنان نگاه داشته است.

وی بیان داشت: دستیابی به موفقیتهای علمی و نظامی ایران در شرایطی به وقوع پیوسته که دشمنان در تحریم ها از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و حتی اجازه واردات گونی و سیم خاردار نیز در زمان جنگ به این سرزمین نمی دادند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: ایران اسلامی امروز در برخی عرصه های علمی و نظامی جز 5 کشور برتر دنیاست و این مهم که حاصل دفاع مقدس است برای دشمنان قابل هضم نیست.

سردار قاسمی گفت: رسانه ها باید با مقایسه شرایط فعلی کشور با شرایط اقتصادی و توان نظامی کشور در زمان جنگ به تبیین جایگاه فعلی ایران اسلامی در منطقه و جهان برای نسل جوان بپردازند.