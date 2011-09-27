آغاز فعالیت طلایه داران عفاف و حجاب در استان مرکزی

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح 11 نفر از بانوانی که در طرح طلایه داران عفاف و حجاب شرکتکردند فعالیت خود را در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ غنی اسلام و عفاف و حجاب آغازکردند.

وی افزود: بانوان آموزش دیده در این دوره که به همت ستاد عالی کانون هایفرهنگی هنری مساجد استان مرکزی برگزار شد با حضور در مساجد، پارک ها، مجامع عمومی،نمایشگاه های دینی و مذهبی در جمع بانوان به بیان سخنانی در خصوص فواید حجاب و آسیبهایی که دامنگیر افراد بدحجاب و بی بند و بار می شود، می پردازند.

ویادامه داد: بانوان فعال در طرح عفاف و حجاب در کارگا‌ه‌های آموزشی سیر تاریخپوشش و عفاف در جهان و ایران، مدل‌های حجاب زنان مسلمان در قرن 21، سیر تاریخ پوششو عفاف در جهان ایران، عفاف در شعر پارسی و نیز بررسی ماجرای کشف حجاب در ایران وبررسی مدل‌های جدید حجاب اسلامی شرکت کردند.

مسئوول دبیرخانه کانون های فرهنگیهنری مساجد استان مرکزی یادآور شد: طلایه‌داران عفاف و حجاب در طول یک سال نیز بادریافت بسته‌های فرهنگی، کتاب، مقالات و جزوات کمک آموزشی به شکل غیرحضوری ادامهمباحث را آموزش می‌بینند.

