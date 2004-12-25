سهراب سليمي : جشنواره در كشور ما به بيراهه رفته است

كارگردان سه گانه وانيك ضمن بيان مطلب فوق در باره چگونگي برگزاري يك جشنواره مناسب تئاتر در ايران به خبرنگارتئاتر "مهر" گفت: بر همين مبنا طي شاهد ركود جوانان بااستعداد و خلاق درعرصه تئاتر طي سالهاي گذشته بوده ايم .

سهراب سليمي افزود: جشنواره بايد به معناي بدست آمدن بهترين ها طي سال براي دست يافتن به گردهمايي هنري باشد. متأسفانه دركشور مابرعكس شده است ارزشها در طول كل جشنوارههاي تئاتري تغيير مي كنند وكيفيتها تحت تأثير كميتها قرارمي گيرد.

وي تصريح كرد: به زعم من و با توجه به داشته هاي شخصيم كه سه نسل تئاتري را در اين سه دهه حضورم در عرصه تئاتر مورد بررسي قرار داده ام بايد بگويم جشنواره دركشورما دارد غلط به بيراهه مي رود.

اين هنرمند اظهار داشت : عملكرد جشنواره ها نشان داده است كه جريان جشنواره ها به بن بست رسيده وبزودي ما شاهد ركود آن خواهيم بود.