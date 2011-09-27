به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی صبح امروز سه شنبه (5 مهر) با حضور برزو سریزدی مسئول اجرایی نمایشگاه، یوسف یعقوبی‌فر مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت و منصور جام‌شیر عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان در محل این انجمن برگزار شد.

در ابتدای این نشست، برزو سریزدی از برگزاری دومین دوره این نمایشگاه پس از گذشت 12 سال از دوره نخست آن خبر داد و گفت: نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی از 8 تا 15 مهر امسال در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

عرضه محصولات فرهنگی از سوی 48 ناشر کتاب کودک

به گفته وی در این نمایشگاه 48 ناشر کودک و نوجوان و 24 ناشر کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی به عرضه کتاب، فیلم، سی‌دی‌های آموزشی و دیگر محصولات فرهنگی ویژه دانش‌آموزان در همه مقاطع از پیش دبستانی تا دبیرستان می‌پردازند.

مسئول اجرایی دومین نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی همچنین با اشاره به برگزاری 400 نمایشگاه عرضه لوازم‌التحریر در آستانه بازگشایی مدارس، تاکید کرد: در نمایشگاه دانش‌آموزی، لوازم‌التحریر عرضه نخواهد شد.

سریزدی از عرضه محصولات فرهنگی ویژه دانش‌آموزان در این نمایشگاه با قیمت‌های از تولید به مصرف خبر داد و درباره عرضه محصولات فرهنگی وارداتی نیز، گفت: محدودیتی از این بابت وجود ندارد اما نهایت دقت در تطابق تصاویر محصولات فرهنگی خارجی که در نمایشگاه عرضه می‌شود، با ارزش‌های کشور ما صورت گرفته است.

اقلام غیرکتابی نباید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شود

این عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان همچنین نقبی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران زد و ادامه داد: متاسفانه در دوره‌های مختلف نمایشگاه، اقلام غیرکتابی به وفور عرضه می‌شود و به همین خاطر بود که ما به فکر برگزاری نمایشگاه دانش‌اموزی و عرضه محصولات فرهنگی افتادیم.

وی تاکید کرد: اگر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در سال آینده نیز به عنوان متولی بخش کودک نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تعیین شد، به صورت جدی با عرضه محصولات غیرکتابی برخورد خواهد کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی ایزابل میلون روانشناس فرانسوی در نمایشگاه

مسئول اجرایی دومین نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی همچنین از برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان «فلسفه برای آموزگاران و کودکان» با حضور «ایزابل میلون» روانشناس فرانسوی حوزه کودک و نوجوان خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی در زمینه‌های فلسفه برای کودکان، مهارت‌های زندگی و تعلیم و تربیت به کودکان استثنایی از 9 تا 12 مهر ماه در خلال نمایشگاه دانش‌اموزی و عرضه محصولات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گفته سریزدی، این روانشناس معروف فرانسوی به دعوت دانشکده روانپزشکی دانشگاه شیراز و برای حضور در یک همایش علمی به ایران خواهد آمد.

وی همچنین از همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب‌های آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان و چند سازمان و نهاد دیگر، در دومین نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی تقدیر کرد.

در نشست خبری دومین نمایشگاه دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی، یوسف یعقوبی‌فر مدیرعامل موسسه فرهنگی منادری تربیت هم در سخنانی کوتاه، با اشاره به فعالیت‌های ترویجی موسسه متبوعش گفت: ما در 5 سال گذشته حدود 11 هزار کلاس درس را به تاز‌های نشر مجهز کرده‌ایم.

در این نشست خبری همچنین منصور جام‌شیر عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان از تلاش این انجمن برای در دسترس قرار دادن کتاب برای این گروه سنی خبر داد.