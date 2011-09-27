به گزارش خبرنگار مهر، سوال نظرسنجی این برنامه در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که از مردم سوال شده بود آیا با این انتخابات موافق هستند یا نه؟ دست اندرکاران برنامه 90 در راستای همین سوال گفتگوهای تلفنی با نمایندگان مجلس و اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه را در دستور کار قرار دادند که البته در ادامه به یک درگیری لفظی و البته کمی توهین آمیز بین آنها تبدیل شد.

در ابتدای این بحث علیرضا دهقان عضو کمیسیون تربیت بدنی مجلس و حمیدرضا صدر کارشناس ورزشی به عنوان مهمان تلفنی در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار نظر کردند که البته دهقان در بخشی از صحبت هایش گفت: در روزی که اعضای هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب شده بودند در ناهار خوری مجلس آقای دهکردی عنوان کردند که روحش از این انتخاب خبر نداشته است.

این اظهار نظر دهقان لحظاتی بعد با روی خط آمدن فروزنده دهکردی بی پاسخ نماند و او گفت: من اصلا آقای دهقان را ندیده ام که بخواهم چنین حرفی زده باشم. امیدوارم اگر کسی صحبتی را مطرح می کند رعایت جوانمردی را بکند.

وی در ادامه به انتقادات مطرح شده پاسخ داد و گفت: ما بیگانه با ورزش نیستیم. در این لحظه عادل فردوسی پور قصد داشت وارد بحث شود و صحبت های دهکردی را قطع کند که وی خطاب به فردوسی پور گفت: "گوش کن من برات بگم". و ادامه داد: فوتبال تنها مسائل فنی نیست. ما آمده ایم تا کمک کنیم و سابقه ورزشی هم داریم. تعجب من از این است که چرا آقای دهقان دروغ گفت؟

بعد از این اظهار نظر دهقان دوباره روی خط آمد و تاکید کرد که در ناهار خوری مجلس بین دوستان این حرف مطرح شده است و خودش مستقیم از دهکردی نشنیده که گفته باشد روحش از حضور در هیئت مدیره پرسپولیس خبر نداشته است.

احمد رسولی نژاد عضو هیئت مدیره استقلال هم مهمان تلفنی این برنامه بود و در همان کلمات اولیه به عادل فردوسی پور تاخت که شما به مردم خط می دهید و همان اول برنامه رفته اید دو مخالف را آورده اید که نظر مردم را عوض کنید. او ادامه داد: از آقای ضرغامی تعجب می کنم که اجازه می دهد شما در این برنامه به مردم خط بدهید. در ماجرای ارسال نشدن مدارک استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا هیئت مدیره مقصر نبود اما شما مدام این را گردن آنها می اندازید.

عضو هیئت مدیره استقلال هم البته مثل بقیه تاکید کرد که سابقه ورزشی دارد و فردوسی پور سوابق او را در کارنامه اش نیاورده است. او تاکید کرد که سهام استقلال و پرسپولیس نیمه دوم امسال واگذار خواهد شد.

محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس نیز مهمان دیگر تلفنی برنامه نود بود که او هم تاکید کرد با فوتبال بیگانه نیست و همه برنامه های نود را از ابتدا تا انتها نگاه می کند و به عنوان یک ایرانی با ورزش بیگانه نیست. رویانیان در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه به وی تکلیف شده است مدیریت پرسپولیس را بپذیرد گفت: اگر احساس کنم که نمی توانم برای این تیم مفید باشم اعلام می کنم و از این سمت کنار می روم.

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس البته به همه سوالاتی که فردوسی‌پور از او پرسید پاسخ منفی داد و حتی برای بعضی ها قسم هم خورد که دروغ است. او دادن کارت سوخت 500 هزار تومانی به بازیکنان پرسپولیس را هم رد کرد و گفت به انها پول داده است نه کارت سوخت.

بعد از اظهار نظر رویانیان که دهقان دوباره روی خط آمد و این بار تندتر از قبل برای مدیرعامل پرسپولیس ابراز تاسف کرد و گفت: دیدید که ایشان با چه ادبیاتی حرف می زد. من متاسفم که ایشان می خواهد مدیریت یک باشگاه را برعهده داشته باشد. ما از این پس به هر بهانه‌ای آقای عباسی را به مجلس دعوت می کنیم تا ایشان به زیر دستانش یاد بدهد که باید چطور با یک نماینده مجلس صحبت کند. دهقان در پاسخ به این پرسش فردوسی پور که عنوان کرد این یک تهدید است گفت: بله دقیقه همینطور است.

برنامه نود در ادامه شاهد حضور ایمان موسوی مهاجم گلزن تیم نفت تهران بود و در ادامه نیز به بررسی رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر پرداخت و در پایان هم حدود 2 میلیون نفر در نظرسنجی شرکت کردند و حدود 80 درصد آنها به انتخاب هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس پاسخ "خیر" دادند.