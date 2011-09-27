به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی رمان «بوفاری 4» نوشته مصطفی جمشیدی، عصر دوشنبه 4 مهر با حضور علی‌الله سلیمی، محمد طلوعی و نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار شد.

سلیمی در این برنامه گفت: این رمان در عین حال که در ژانر ادبیات دفاع مقدس جا دارد، از لحاظ ساختاری و تصویری، اثر متفاوتی است. نگاه جمشیدی بیشتر تصویری است و رمانش هم از نظر زمانی دو پاره است.

بعد از بیان مقدماتی که سلیمی درباره این رمان بیان کرد، طلوعی گفت: من از این رمان اقتباس کرده و فیلمنامه‌ای نوشتم. اگر از این اثر خوشم نمی‌آمد، چنین کاری نمی‌کردم. اقتباس من هم نگاه آزاد نبوده و کاملا به قصه وفادار بوده‌ام. آقای سلیمی به تصویری بودن این رمان اشاره کردند، من علاوه بر این می‌گویم «بوفاری 4» اثر بسیاری قدرتمندی است.

وی افزود: قبل از اینکه وارد بحث درباره رمان جمشیدی شوم، می‌خواهم بگویم که ساخت رمان‌های جنگی چگونه است. معمولش این است که چنین رمان‌هایی در زمان درگیری و جنگ، حالت تهییجی دارند و این یک امر طبیعی است و نباید هیچ ابایی از بیان اینکه این رمان‌ها در زمان جنگ هیجانی و تبلیغی‌اند و وظیفه‌شان تشویق مردم برای شرکت در جنگ است، داشته باشیم، اما بعد از جنگ، نگاه به جنگ می‌تواند تغییر کند.

این فیلمنامه‌نویس ادامه داد: بعد از جنگ دیگر نمی‌توان رمان تهییجی نوشت و مردم را برای شرکت در جنگ دعوت کرد، چون دیگر جنگی در کار نیست. رمان بعد از جنگ، حتی می‌تواند، ضد جنگ باشد. رمان بعد از جنگ بیشتر به زوایای اجتماعی یا اخلاقی جنگ می‌پردازد. در کل می‌خواهم بگویم نگاه به جنگ، قبل و بعد از جنگ متفاوت است. در نتیجه زبان رمان‌های جنگی به فراخور زمان نوشتنشان فرق می‌کند.

طلوعی گفت: یک نکته درباره رمان جمشیدی این است که یک قسمتش در جنگ و قسمت دیگرش مربوط به ایام بعد از جنگ است و یکی از خوبی‌های رمان هم این است که وقتی رمان در زمان جنگ از زبان سودی یعنی همان شخصیت زن داستان روایت می‌شود، آن دید جنگی را دارد و وقتی دارد بعد از جنگ را روایت می‌کند، با نگاه یک مصلح به جنگ نگاه می‌کند.

در ادامه جمشیدی گفت: به نظرم شخصیت سودی به دلیل هرمان‌هایی که دارد، به جنگ به عنوان یک گنج و ارزش نگاه می‌کند. برای این دختر که پدر و مادرش فوت کرده‌اند و برادرهایش هم به دنبال تحصیلشان رفته‌اند، جنگ به عنوان یک ذخیره باطنی مطرح است.

سلیمی هم گفت: به نظرم در جایی که سودی دوباره آن جوان ارمنی را که مسلمان شده می‌بیند، داستان نیاز به یک عنصر قوی در زمینه کش‌مکش نیاز دارد. این قسمت می‌توانست بزنگاه داستان باشد؛ در حالی که وقتی سودی این جوان را می‌بیند سئوال خاصی درباره جوانی که به او علاقه داشته نمی‌پرسد و حرف خاصی نمی‌زند.

طلوعی در پاسخ به سلیمی گفت: من با شما مخالفم. به نظر من داستان جنگی که قهرمانش زن باشد، جذاب است. این یعنی روایت یک داستان مردانه از دید یک زن. یکی از نکته‌های خوب این رمان، شروع آن از یک موقعیت بکر است. بر خلاف بسیاری از رما‌ن‌های جنگی، شروع «بوفاری 4» از خاکریز و سنگر شروع نمی‌شود، بلکه از یک منطقه اکتشاف نفت به نام «بوفاری 4» آغاز می‌شود. داستان 20 سال کات می‌خورد و فکر می‌کنم سئوال آقای سلیمی این باشد که بعد از 20 سال، آیا سودی انگیزه سئوال پرسیدن درباره آن جوان را دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم سودی انگیزه کافی برای این پرسیدن را دارد. اگر این انگیزه را یک انگیزه بیرونی خطاب کنیم، با شما موافق هستم، ولی به نظرم سودی انگیزه درونی کافی دارد که هنوز بیرونی نشده است.

سلیمی در بخش دیگری از برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های این رمان، حادثه‌محور بودنش است. این موضوع را می‌توان در جهان داستان پذیرفت چون جهان داستان با جهان واقعی متفاوت است.