جلالی به مهر خبر داد: جزئیات بررسی ویروس استارس/ تاسیس آزمایشگاه پایش ویروس در وزارت دفاع

سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آزمایشات تخصصی انجام شده بر روی ویروس "استارس" دومین ویروس جاسوسی پس از "استاکس نت" اظهار داشت: برابر روال جاری چندی پیش یکی از دستگاههای متولی کشور به ما گزارش کشف ویروس "استارس" را داد و ما از آنها گزارش کتبی و نمونه ویروس را خواستیم تا آن را به آزمایشگاه تخصصی برای بررسی های فنی بدهیم.



وی با اشاره به اینکه بدلیل اینکه ویروس "استارس" از پیچیدگیهای خاصی برخوردار بود طبیعتا برای تشخیص ماهیت آن زمان زیادی صرف شد، گفت: برخی از متخصصان معتقد بودند که این ویروس نسخه اصلاح شده همان ویروس قدیمی "استاکس نت" است درحالیکه متخصصان دیگرمعتقد بودند که این ویروس جدید خطرناکی است که باید پایش شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی های ویروس "استارس" نتوانستیم جمع بندی دقیقی بر روی عملکرد آن مبنی بر اینکه جزء کدام دسته از ویروسهاست داشته باشیم ولی با توجه به احتیاطی که باید انجام دهیم فرض را بر این گذاشتیم که ویروس "استارس" ویروسی جدید و خطرناک است لذا در جهت ایمن سازی دستگاه هایمان تلاش کردیم.



وی با بیان اینکه روزانه ویروس های زیادی در دنیا تولید می شود و ممکن است هرکدام از ویروسها کارکردهای خاصی داشته باشند، گفت: برای اینکه کارکرد یک ویروس جاسوسی بصورت دقیق تشخیص داده شود باید آزمایشگاه های تخصصی برای کنترل و بررسی فعالیت این نوع ویروسها درنظر گرفته شود.



جلالی کارکرد تخریبی ویروسها را در سه بخش کلی تقسیم بندی کرد و افزود: یک بخش از ویروسها صرفا عامل تهدید رایانه های شخصی هستند، بخش دیگر ویروسها تهدیدات اجتماعی را به همراه دارند و یک بخش از ویروس ها هم به عنوان ابزاری برای تهدید ملی بکار می روند تا امنیت ملی کشوری را به خطر بیندازند.



وی با تاکید بر لزوم توسعه آزمایشگاههای تخصصی برای شناخت ماهیت ویروسهای جاسوسی، گفت: در برنامه های امسال وزارت دفاع تاسیس "آزمایشگاه مرجع دفاعی" را در نظر گرفته ایم که بخشی از آن راه افتاده و درحال ارتقاء بخش دیگر آن هستیم تا بتوانیم این آزمایشگاه را به عنوان مرجعی برای کشور در رابطه با پایش انواع ویروسها داشته باشیم.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: آزمایشگاه دومی را هم در سطح وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات "آی.سی.تی" دایر کرده ایم که آزمایشات تخصصی را بر روی انواع ویروسها انجام می دهند و اظهار نظرات لازم را در این رابطه ارائه می دهند.



وی در عین حال تصریح کرد: البته ممکن است ویروسی هم بوجود بیاید که فراتر از آزمایشگاه ها و دستگاه های ما باشد که باید با توسعه فن آوری و استفاده از ظرفیت علمی خود با آن مقابله کنیم.

