"رالف تراپ" در گفتگو با مهر: زرادخانه هسته ای اسرائیل تهدیدی برای منطقه است/ غرب به تعهداتش عمل کند

"رالف تراپ" در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "موضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال خلع سلاح هسته ای چیست؟" گفت: پیشرفتهایی در زمینه خلع سلاح هسته ای به دست آمده، اما کشورهای غربی و آمریکا باید به تعهدات خود در قبال این موضوع پایبند بوده تا پیشرفتهای چشمگیری حاصل شود.

وی درباره نقش سازمان ملل متحد در خلع سلاح هسته ای تاکید کرد: به نظرم بسیار مهم است تا کشورهای عضو منع گسترش سلاح های هسته ای به توافقات بیشتر دست یابند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و اهداف جدید خود را مشخص کنند و در این میان سازمان ملل متحد، نقش مهمی را در انجام گفتگوها ایفا می کند.

رالف تراپ در ادامه زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و حیات موجودات کره زمین خواند و گفت : در کنفرانسهای بسیاری که درباره خلع سلاح هسته ای برگزار شد، همگان بر ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای تاکید کردند و امیدوارم که اسرائیل به زودی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کند و اجازه بازرسی از تاسیسات خود را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد و تولید سلاحهای هسته ای اش را متوقف کند.

وی تاکید کرد: پس از بحث و بررسی های انجام شده در کنفرانس بین المللی هسته ای که هر پنج سال یک بار برای بازنگری در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای برگزار می شود، بیانیه ای با موافقت همه کشورهای شرکت کننده از جمله آمریکا تصویب شد که فقط اسرائیل را محکوم می کند نه کشورهای دیگر را.

مجمع بازنگری ان.پی.تی سال 2010 پس از یک ماه بحث و بررسی با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد که مهمترین موضع آن عاری سازی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و درخواست از رژیم صهیونیستی برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بود.

مجمع بازنگری ان.پی.تی در نشست سال 1995 خود قطعنامه ای را صادر کرده بود که هدف از آن رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بود، اما اکنون پس از گذشت چندین سال این قطعنامه به تحقق نرسید و از همین رو بود که پیش از آغاز نشست سال 2010 تحرکات گسترده ای برای احیای این قطعنامه از سوی کشورهای خاورمیانه به ویژه مصر آغاز شد و نتیجه آن اضافه شدن 10 بند به بیانیه پایانی مجمع در سال گذشته بود.