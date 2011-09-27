خودنمایی یادگاریهای جنگ در کردستان/ زیرساختهایی که هیچگاه تقویت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال و با فرارسیدن ایام هفته گرامیداشت دفاع مقدس بار دیگر زخم های کهنه زمان هشت سال جنگ تحمیلی سرباز می کند و در حالیکه 22 سال از پایان این جنگ نابرابر گذشته است ولی همچنان یادگارهای آن دوران بر چهره کردستان خودنمایی می کند.

استان کردستان با وجود دارابودن حدود 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مناطق اصلی عملیاتی مقابله با دشمن بعثی بود و به همین دلیل از روزهای نخستین آغاز جنگ تحمیلی بارها و بارها این استان از مناطق شهری گرفته تا روستایی مورد حمله هوایی جنگنده های رژیم بعث قرار گرفت و خسارتهای جدی را بر این استان وارد کرد.

در حالی که به دلیل سیاست های رژیم منحوس پهلوی برای تقویت و توسعه زیرساختهای استان کردستان هیچگونه اقدامی صورت نگرفته بود همه مردم این خطه از ایران اسلامی نیز انتظار داشتند که با پیروزی انقلاب نه تنها این کمبودها جبران می شود بلکه اقدامات مختلفی برای توسعه و پیشرفت این استان نیز در دستور کار قرار گیرد که آغاز جنگ تحمیلی تمام این برنامه ها را دچار تغییرات جدی کرد.

آغاز جنگ تحمیلی و شیطنت های گروهک های ضد انقلاب همه برنامه ریزی ها برای توسعه استان کردستان و جبران کمبودها را بر هم زد و نه تنها هیچگونه اقدامی در این راستا صورت نگرفت بلکه آغاز دفاع مقدس باعث شد که این استان خسارتهای جدی را در حوزه های مختلف متحمل شود.

بمباران های متعدد مناطق شهری و روستایی استان کردستان تا جایی ادامه پیدا کرد که تمام تلاش ها برای توسعه استان متوقف شد و کلیه اعتباراتی که قرار بود برای ساخت کارخانه، احداث راه و تقویت زیرساختهای توسعه هزینه شود در راستای مقابله با دشمن تا دندان مسلح هزینه شد.

در جریان هشت سال دفاع مقدس علاوه بر استان کردستان دیگر استانهای غربی و جنوبی کشور نیز با این مسئله مواجه بودند ولی بعد از پایان جنگ تحمیلی اعتبارات جهشی بسیار خوبی به دیگر استانهای درگیر اختصاص پیدا کرد و اقدامات قابل توجهی نیز برای جبران کمبودهای این گونه مناطق صورت گرفت که متاسفانه این مهم در کردستان وجود نداشت و اگر هم وجود داشت تا حدی کمرنگ بود که امروز جلوه ای برای خودنمایی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی این استان یادآور شد: در حالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سایر استانهای کشور با در دسترس بودن اعتبارات مناسب و کافی پروژه ها و طرح های مختلفی اجرا می شد که مردم کردستان در دو جبهه مشغول دفاع از خاک ایران اسلامی بودند.

سید عماد حسینی با اشاره به این نکته که به رغم تمام وعده های داده شده هیچگاه کمبودها در کردستان جبران نشد، بیان کرد: متاسفانه امروز کردستان کمترین میزان اعتبارات ملی را در حوزه های مختلف به ویژه عمرانی در اختیار دارد و با این روند نیز نمی توان انتظار داشت که حرکتی در راستای توسعه و جهش این استان صورت گیرد.

وی با اشاره به شیطنت گروهک های ضد انقلاب گفت: سایر استانهای جنوبی و غربی کشور بعد از پایان جنگ تحمیلی و به صورت جهشی اعتبارات بسیار خوبی را در اختیار گرفتند و اقدامات قابل توجهی نیز برای جبران خسارت های جنگ در این استانها آغاز شد ولی در کردستان شیطنت گروهک های ضد انقلاب مانع از این کار شد و جنگ های داخلی نیز باعث شد تا خسارت های جدی تری به این استان وارد شود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که 22 سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد و بر اساس تاکید مسئولان نظام به ویژه مقام معظم رهبری باید خدمت رسانی بهتری به مردم استان های مرزی کشور صورت می گرفت ولی متاسفانه این نگاه به کردستان رضایت بخش و قابل قبول نبوده است.

حسینی در پایان با اشاره به عدم هزینه مناسب اعتبارات و بودجه های عمرانی کشور طی سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی یادآور شد: نکته نگران کننده تر در کردستان این است که اندک اعتبارات تخصیص داده شده نیز در محل مورد نیاز هزینه نشده است و این نکته نیز نگرانی های جدی را در کردستان به دنبال داشته است.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبودهای استان کردستان عنوان کرد: یکی از زیرساخت های اصلی توسعه در هر جامعه ای دسترسی به شبکه حمل و نقل مطلوب و وجود راه های مناسب است که متاسفانه کردستان در این مورد نیز یکی از استان های کم برخوردار و محروم کشور به شمار می رود.

اقبال محمدی یادآور شد: هر چند که طی چند سال اخیر و با پیگیریی های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعتبارات خوبی برای پروژه های مهم راهسازی در استان جذب شده است ولی متاسفانه میزان محرومیت ها تا حدی است که این اعتبارات نیز نتوانسته است بخش کوچکی از نیازهای این حوزه را جبران کند.

وی ادامه داد: وقتی که از استان کردستان خارج می شوی تفاوت در شبکه راه های بین شهری را می توان به خوبی لمس کرد و این وضعیت باعث شده است تا در این استان شمار تصادف های منجر به مرگ و میر افزایش پیدا کرده و زمینه برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز کاهش یابد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ضعف در زیرساخت های استان کردستان و خسارت های جنگ باعث شده است تا این استان در تمام بخش ها از جمله سرمایه گذاری های بخش خصوصی، اشتغال و وضعیت معیشت مردم د شرایط متناسب با میانگین کشوری قرار نداشته باشد و انتظار جدی مردم همیشه در صحنه کردستان این است که این کمبودها یک بار برای همیشه جبران و رفع شوند.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مسئولان استانی و کشوری کردستان در حوزه های مختلف از جمله صنعت در رتبه 28 کشور، بیکاری یکی از استانهای دارای بیشترین بیکاری، سهم هفت دهم درصدی از منابع بانکی، نرخ پائین میزان سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و محرومیت در حوزه راه ها و عدم وجود طرح های بزرگ صنعتی و تولیدی دارای کمبودهای جدی است و با وضعیت کنونی و اعتبارات اندکی که به این استان اختصاص داده می شود نیز نباید چشم انداز روشنی برای جبران این محرومیت ها را متصور بود.

هرچند که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در اردیبهشت سال 88 پروژه ها و طرح های بسیار خوبی مطرح و به تصویب رسید و معظم له با تاکید بر دو حوزه اشتغال و سرمایه گذاری خواستار تلاش بیشتر شد و به رغم گذشت دو سال نیز اقدامات صورت گرفته در این بخش نیز چندان قابل توجه نبوده و به نظر می رسد باید راهی برای سرمایه گذاری های بیشتر دولت در این استان مورد توجه جدی تری قرار گیرد.