"گزینه جوان"؛ یک برنامه متفاوت در شبکه سه

به گزارش خبرنگار مهر، "گزینه جوان" عنوان برنامه‌ای است که به تهیه‌کنندگی علی زاهدی و اجرای سیدعلی ضیاء از شبکه سه پخش می‌شود. کافی است یکبار بیننده این برنامه باشیم تا شاهد تفاوت‌های آن با دیگر برنامه‌هایی که در زمینه انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی که از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن رفته است، شویم.

گرچه برنامه‌هایی که با این محور تاکنون از تلویزیون پخش شده مورد استفاده جوانان قرار گرفته است، اما در مرحله اول آنچه برنامه را جذاب می‌کند نگاه عوامل سازنده به موضوعی است که بارها دستمایه ساخت برنامه های مختلف در تلویزیون شده است.

این مسئله گرچه اهمیت زیادی دارد، اما چندان مورد توجه برنامه‌سازان قرار نمی‌گیرد. حجت الاسلام محسن قرائتی که در مراسم تقدیر از برنامه‌های غیر نمایشی ماه رمضان امسال حضور داشت، خطاب به برنامه‌سازان گفت: با توجه به اینکه برنامه‌سازان دقیقه‌ای پول می‌گیرند، به همین دلیل ریتم برخی صحنه‌ها را کند می‌کنند تا پول بیشتری دریافت کنند.

دقیقاً این جمله در ساخت برنامه‌های تلویزیون صدق پیدا می‌کند، البته نه در همه برنامه‌ها؛ چرا که کسانی هم هستند که دلسوزانه یک برنامه را تهیه و پخش می‌کنند و آنچه برایشان اهمیت دارد احترام به شعور مخاطب است و آن را دست کم نمی‌گیرند. وقتی برنامه‌سازان این نگاه را سرلوحه کارشان داشته باشند دیگر شاهد برنامه‌های ضعیف نخواهیم بود.

گرچه برخی موضوع‌ها تکراری هستند، اما یک نگاه متفاوت می‌تواند آن موضوع را برای مخاطب هم خیلی جذاب کند تا او را پای این جعبه جادویی بنشاند. این مسئله در برنامه "گزینه جوان" هم صدق پیدا کرده است.

آنچه این برنامه را متمایز از دیگر برنامه‌های مشاوره تحصیلی کرده، این است که با وجود اینکه در تهیه این برنامه گزینه دوم مشارکت کرده و بهترین اساتید را برای آموزش و مشاوره به این برنامه فرستاده، اما تبلیغ این موسسه گل درشت نیست.

در حالی که معمولاً وقتی یک موسسه‌ای حمایت‌کننده یک اثر نمایشی یا غیر نمایشی می‌شود از عوامل سازنده می‌خواهد در بخش‌هایی از اثر تبلیغات گل درشت برای او داشته باشند. این موضوع را بارها در آثار تلویزیونی دیده‌ایم. تبلیغات گل درشتی که نه تنها باعث شده از کیفیت کار کاسته شود، بلکه مخاطب انگیزه‌ای برای تماشای آن نداشته است.

اما این مسئله در برنامه "گزینه جوان" صدق پیدا نمی‌کند و جوانان می‌توانند بهترین مشاوره را از این برنامه دریافت کنند. از آنجایی که شبکه سه، سراسری هم است تمام جوانان در اقصی نقاط ایران می‌توانند بهترین مشاوره‌ها را از اساتید حرفه‌ای بگیرند، حتی جوانانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و دسترسی به این نوع امکانات ندارند. این نکته یکی از امتیازات این برنامه محسوب می شود.

دیگر امتیاز این برنامه اجرای خوب علی ضیاء مجری برنامه "گزینه جوان" است. او سالها سابقه اجرا در رادیو جوان داشته است. گرچه ضیاء جزو رادیویی‌هایی است که تازه به جمع مجریان تلویزیون پیوسته است، اما توانست خیلی خوب در این مدیوم جا بیفتد و اجرای خوبی از او شاهد باشیم.

گرچه برخی مجریان رادیویی وقتی به تلویزیون آمدند نتوانستند آن محبوبیت و موفقیت رادیو را در تلویزیون کسب کنند و به ناچار مجبور شدند دوباره به رادیو برگردند.

اما علی ضیاء جزو مجریان توانمند و جوانی است که توانست موفقیت‌اش را در این مدیوم هم تکرار کند. مسلماً انتخاب او توسط علی زاهدی تهیه کننده، شایسته بود. در واقع می‌توان گفت انتخاب هوشمندانه‌ای بود.

مسلماً اگر تهیه‌کنندگان روی مجریان جوان و مستعد سرمایه‌گذاری کنند دیگر در برنامه‌های آتی با مشکل مجریان خوب رو به رو نخواهیم بود. اجرای او در برنامه "گزینه جوان" و شوخی‌های مناسب و به موقعی که با کارشناسان و اساتید دارد باعث شده برنامه برای جوانان خشک و رسمی نباشد و برایشان تنوع لازم را داشته باشد. در حالی که در این نوع برنامه‌ها شاهد یک اجرای رسمی از سوی مجریان بودیم.

شبکه سه برای جوانان تعریف شده و باید تلاش کند برنامه‌های متنوعی با هدف پاسخگوی دغدغه‌ها و نیاز جوانان تهیه و پخش کند. امید است این اتفاق در برنامه‌های دیگر این شبکه بیفتد.

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فاطمه عودباشی