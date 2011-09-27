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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

ذوالنور:

ولایت مداری رمز پیروزی در دفاع مقدس بود

ولایت مداری رمز پیروزی در دفاع مقدس بود

سمنان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد کنگره شهدای روحانی کشور گفت: فرهنگ اهل بیت، شهادت طلبی و ایثار و ولایت مداری رمز پیروزی رزمندگان اسلام بر دشمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه دوشنبه در حاشیه رزمایش یادیاران گفت: بسیج یک فرهنگ، روحیه، یک مکتب و یک تفکر است.

وی افزود: استان سمنان در هشت سال دفاع مقدس از استان‌های پیشرو بوده است که نقش کلیدی نیروهای بسیجی، سپاهی و ارتشی آن نشاندهنده پیش‌قدم بودن این استان در آن دوران است.

مجتبی ذوالنور با بیان اینکه ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم و هر چه داریم از شهدا و رزمندگان است، افزود: زبان‌ها و قلم‌ها از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس عاجز است.

وی با اشاره به اینکه صحنه‌های معنویت در صحنه‌های واقعی بروز و ظهور پیدا می‌کند، تاکید کرد: با ماکت شبیه‌سازی شده نمی‌شود صحنه‌های واقعی را نمایش داد.

دبیر ستاد کنگره شهدای روحانی کشور گفت: عفت، پاکدامنی، حیا، گناه ‌گریزی،‌ معنویت و عشق به ولایت از ویژگی‌های شهدا بوده است.

ذوالنور افزود: ما همه چیز را مدیون شهدا و رهبری امام راحل هستیم و محور اساسی حرکت جاودانه مردم ایران پیوند ملت ایران و خالق هستی است.
 
وی تصریح کرد: رزمندگان به منظور دفاع از اسلام و لبیک به ندای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به جبهه‌ها رفتند و با رشادت‌های خود دنیا را مات و مبهوت کردند.
 
جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بیان داشت: شهیدان رمز شکوه انقلاب اسلامی شدند و عزت و سربلندی امروز ما در گرو جانفشانی و ایثارگری شهداست.

ذوالنور تأکید کرد: نباید اینگونه تصور شود که توطئه‌های دشمنان پایان یافته بلکه باید همواره آماده فداکاری در راه نظام و ولایت فقیه باشیم، چرا که بی‌توجهی به ولایت فقیه و پشت سر ولی فقیه حرکت نکردن از بزرگترین گناهان است.

وی با توصیه همگان به خواندن وصیت نامه شهدا یادآور شد: وجه مشترک بین وصیت نامه همه شهدا این است که آنها برای حفظ دین رفتند و درخواستشان از دیگران این بود که اجازه ندهند در این کشور ولی فقیه تنها بماند.
کد مطلب 1417607

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