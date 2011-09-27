ساخت مزار آذریزدی همچنان معطل پول است

رضا بردستانی مسئول دبیرخانه دائمی بنیاد مهدی آذریزدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره تعویقهای مکرر در آغاز عملیات عمرانی ساخت بنای یادبود مهدی آذریزدی که پیش از این وعده آغاز آن تا پایان تابستان سال جاری داده شده بود، اظهار داشت: از نظر ما مشکلی در برنامهریزی احداث مقبره وجود ندارد و همین حالا هم این پروژه نسبت به بسیاری از طرحهای عمرانی فرهنگی در اولویت قرار گرفته و با نظر مساعد مجموعه عوامل دخیل در احداث آن مراحل آغاز عملیات عمرانی در حال نهایی شدن است.
بردستانی با اشاره به مشکلات متعدد و چندوجهی ساخت چنین مجتمعی در محل حسینیه خرمشاد یزد گفت: این محل از حیث اجتماعی و محلی یک گورستان محلی است که مزار یکی از شهدای دفاع مقدس نیز در آن واقع شده است. درآخرین نشست من با مدیریت بنیاد شهید استان مصوب شد تا طرح مرمت این مزار نیز همراستا با ساخت بنای یادبود مزار آذر از سوی دبیرخانه بنیاد عملیاتی شود.
وی افزود: طرح مورد نظر ما جدای از ساخت بنای یادبود شامل بهینهسازی کف آرامستان و نیز جدارهسازی این بنا نیز خواهد شد که با مساعدت استاتداری یزد عملیات احداث آن به زودی آغاز خواهد شد.
بردستانی تاکید کرد: ساخت بنای یادبود آذریزدی شاید از معدود طرحهای عمرانی باشد که موافقت با تخصیص بودجه برای آن در کمتر از 48 ساعت از سوی استاندار یزد مورد تایید قرار گرفته است. مبلغ مورد درخواست ما مورد پذیرش قرار گرفته است و معاونت عمرانی و برنامهریزی استانداری نیز به آن ترتیب اثر دادهاند منتهی برای دریافت بودجه باید منتظر بمانیم تا بودجه فرهنگی استان تخصیص پیدا کند.
مسئول دبیرخانه دائمی بنیاد آذریزدی تصریح کرد: سال گذشته از سوی یکی از ارگانها مبلغ قابل توجهی برای ساخت سردیس آذریزدی و نصب آن در خیابان وی در یزد تخصیص یافت و در سال جاری نیز مبلغ 20 میلیون تومان از سوی شهرداری یزد برای جدارهسازی آرامستان آن هم تنها در فاز تحقیق تخصیص داده شده که مورد تایید ما نیست. طرح بنیاد که مورد توافق اصولی همه ارگانها قرار گرفته، تمام این موضوع را شامل میشود که امیدواریم با همکاری نهادها و تخصیص نهایی اعتبار آغاز آن در همین امسال آغاز شود.
بردستانی تاکید کرد: از نظر من مشکلی در ساخت و اجرای طرح وجود ندارد، اما به هر صورت زمان برای طی مراحل آن باید سپری شود.
وی درباره آخرین وضعیت اهدای جایزه ادبی آذریزدی نیز گفت: جایزه و اهدای آن توافقی است که دبیرخانه با ارشاد داشته است، اما مسائل پیش آمده در حاشیه سالگرد آذریزدی ما را به این نتیجه رساند که فعلا تا ساخت بنیاد آرامگاه سایر فعالیتها را کنار بگذاریم، کما اینکه بودجه درخواستی و تخصیص داده شده برای آن نیز در سال گذشته بسیار بسیار ناچیز بود.
وی درباره آخرین وضعیت اساسنامه بنیاد نیز گفت: نسخهای از اساسنامه برای تمام اعضاء هیات امنای بنیاد ارسال شده است و از آنها خواسته شد تا پایان شهریور نظر خود را در رابطه با آن اعلام کنند که پس از این کار، آراء جمعآوری و اعمال نظر شده و به زودی اساسنامه برای تصویب در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.
